港版國安法｜中聯辦舉行人大政協座談會　駱惠寧：會堅決完成立法

全國人大常委會正草擬「港版國安法」，最快將於6月底通過後在港實施。中聯辦今日（6日）下午就國安法召開座談會，21位港區全國人大代表和全國政協委員參加。 中聯辦主任駱惠寧在座談會上指出，「決定了的事，就會堅決地做」，強調涉港國安立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，保護的是廣大香港市民享有的合法權益和自由，「宣布了的事，就會切實兌現」。 中聯辦表示，截至今日（6日）中午，中聯辦已收到36位港區全國人大代表和165位全國政協委員的201份意見書。

全國人大常委會正草擬「港版國安法」，最快將於6月底通過後在港實施。

駱惠寧表示，這次從國家層面為香港維護國家安全立法，遵循的原則是堅決維護國家安全、堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、堅決反對外來干涉、切實保障香港居民合法權益。

駱惠寧又指，十三屆全國人大三次會議通過了《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，是香港「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的大事。他表示，全國人大常委會在從國家層面為香港維護國家安全立法的過程中，很重視聽取香港社會各界的意見。港區全國人大代表、全國政協委員是香港社會的代表人士，肩負著維護法治、反映民意的責任。

中聯辦指，參加座談會的代表、委員真誠地表達了意見，並一致認為，沒有國家安全，就沒有香港的高度自治和繁榮穩定，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，刻不容緩、勢在必行。駱惠寧指出，代表、委員的意見表達的是廣大港人的期盼，傳遞的是對涉港國安立法的支持，在發言中對涉港國安立法提出了許多建設性的意見。會後中聯辦會把各位代表、委員提出的意見建議，連同已收到的所有書面意見，一併轉交給全國人大常委會有關部門。