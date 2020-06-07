港版國安法｜工會學界就罷工罷課公投　政府譴責：公投無憲制基礎

港版國安法預料於短期內公布細節，有跨界別工會及中學生組織發起下周日（14日）投票決定會否以罷工、罷課形式反對國安法，暫有23個工會參與。 特區政府發言人今日（7日）發聲明強烈譴責上述團體做法，斥公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張，從事明顯破壞國家統一、分裂國家的活動，是挑戰《基本法》及「一國兩制」。發言人又指，《基本法》和香港法律體系並沒有公投制度，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，「罷工、罷課、公投」明顯是利用學生達到政治目的，強調任何人或組織採取極端手段威逼特區政府，都不會得逞，又呼籲市民支持國家安全立法。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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「二百萬三罷工會聯合陣線」昨日（6日）宣布，為反對港版國安法，將於6月14日發起全港首次罷工公投，目標是有6萬名會員投票，而中學生行動籌備平台亦會於6月14日進行罷課投票，目標為取得至少1萬名中學生參與。倘六成投票者支持罷工，將分兩階段罷工。

港府：鼓吹公投主張、分裂國家等行為 破壞香港法治

特區政府發言人今日發聲明，對罷工罷課公投予以強烈譴責，發言人指，自去年以來，有人公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張，從事明顯破壞國家統一、分裂國家的活動，挑戰《基本法》及「一國兩制」。發言人認為行為和活動不但破壞香港的法治和秩序，更危害國家主權、安全、發展利益。發言人續斥，有組織不斷煽動學生和年輕人進行違法活動，很多年輕人因而被拘捕及判處監禁，終身受害。

公投毫無意義 罷課公投利用學生達政治目的

發言人強調《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力。「罷工罷課公投」明顯是利用學生達到政治目的。

對於有組織一而再，再而三地透過各種方式利用學校作為表達政治訴求的場地，更故意誤導甚至煽動學生、尤其是中小學生參與毫無意義的所謂「罷工罷課公投」，全社會都應與其劃清界線。家長和老師應勸喻年幼子女和學生不應參與，攜手阻止政治及歪理入侵校園。

發言人重申，特區政府堅定支持並全面配合全國人大通過的國安法相關《決定》，又指任何人或組織採取極端手段威逼特區政府，都不會得逞。

中學生行動籌備平台將於6月14日進行罷課公投。（資料圖片／黃寶瑩攝）

醫管局員工陣線將響應大三罷 未來一周收集會員對罷工意向

曾於今年2月因政府防疫工作不足發起醫護罷工的醫管局員工陣線理事會亦表示，堅決反對國安法於香港實施，將響應三罷行動，工會又透露已召開會員大會，投票授權理事會若獲四千名會員聯署罷工宣言，以及80%參與三罷的工會均有至少5%該行業的人參與罷工，則理事會可即時發動罷工，工會將於未來一周內收集會員的意向。

醫院管理局發言人表示，對於有醫護工會提出罷工，醫管局會密切留意情況。局方相信醫護人員會繼續秉承專業精神，以病人安全和服務為優先的專業守則為市民提供醫療服務。