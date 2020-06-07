立法會選舉｜新民主同盟擬派3人參選　范國威再戰新界東

立法會換屆選舉9月舉行，各黨派陸續敲定出戰人選，其中新民主同盟今日（7日）公布選舉推薦名單，早前因選舉呈請得直失去補選議席的范國威，將再次出戰新界東；荃灣區議員譚凱邦計劃在新界西捲土重來，大埔區議員任啟邦則有意參選區議會（第一）界別。 新同盟上屆曾派人參選俗稱「超級區議會」的區議會（第二）的議席，最終在投票日前棄選，今次則不派人參選此界別。

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新民主同盟今日表示，已在特別黨員大會上通過及推薦由范國威、譚凱邦及任啟邦三人，分別負責籌組參選團隊。范國威上屆曾參選新界東地方直選，最終以些微差距落選，但之後因為青年新政梁頌恆被「DQ」，而在2018年的補選中以民主派代表的身份當選。不過，去年底由於劉頴匡就補選提出選舉呈請得直，范國威被法庭裁定並非妥為當選，再失議席。

譚凱邦亦是新民主同盟的參選主力，他在上屆2016年換屆選舉亦是參選新界西地區直選，但當年7月21日因為妻子患病宣布退選，今次繼續參選。

任啟邦由2003起擔任區議員，今年是首次參選區議會（第一）的立法會議席，該界別由民選區議員互選，屬民主派囊中物。

任啟邦參選區議會（第一）界別。（資料圖片）

另外，由佔中發起人之一戴耀廷牽頭的民主派初選平台，在各個地方直選的選區都有不同的協調方式。新民主同盟表示，特別黨員大會上通過了議決，授權他們的執行委員會，如遇到緊急情況未能召開特別黨員大會時，亦可就立法會選舉的情形，以及最有利民主派爭取立法會議席過半的策略需要，必要時為新民主同盟2020年立法會選舉的正式參選名單，作最後決定。換言之，新同盟屆時可按實際情況，由執委會隨時配合補選的結果，調整其選舉推薦名單。