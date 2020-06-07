「港版國安法」遇襲律師陳子遷：立法起到「定海神針」作用

香港島各界聯合會今（7日）舉行全國兩會精神暨香港國家安全立法宣講分享會。上月底遇襲的律師會會員陳子遷律師亦有岀席活動，他稱上月底在銅鑼灣時代廣場附近看到有示威者堵路和破壞商户櫥窗，故「鬧咗兩句」，沒想到遭受襲擊。 陳子遷認為，香港現時黑暴嚴重，立法起到「定海神針」作用，「大亂之後必有大治」，強調立法才可讓香港回復繁榮穩定。他又關注，如何制訂國安法的執行機制。

香港島各界聯合會行全國兩會精神暨香港國家安全立法宣講分享會。(羅君豪攝)

陳子遷活動後再講述遇襲情況，指當時「好驚」，亦感對不起家人。他稱事件中頭部受傷，未知會否有後遺症，其他皮外傷正康復中。對於這次事件，他認為「年輕人都好無辜，可能受刺激各樣那樣」，希望他們不要衝動行事。

葉國謙：美國就立法提岀制裁本港官員是恐嚇

同樣岀席港區全國人大代表葉國謙表示，特區政府未有能力為《基本法》第23條立法，故需要中央岀手訂立「港版國安法」。葉國謙稱，香港已岀現恐怖主義的活動，但現行沒法例可執行，其他法例的阻嚇性亦不足，故有立法的必要。

葉國謙又指，立法後不等於不用立《基本法》23條，同樣應盡快立法。對於美國就中央訂「港版國安法」提岀制裁本港官員，他認為是恐嚇，強調立法正可堵塞國家安全漏洞，阻止外國勢力干預香港。