聶德權指公務員有雙重身份　工會批愈搞愈複雜：無端端多個母公司

公務員事務局局長聶德權昨日（7日）出席民建聯政策諮詢系列圓桌會議時表示，公務員是政府骨幹，公務員在「一國兩制」下，既是香港特區的公職人員，亦是國家的公職人員，公務員在制定政策時想思考其兩重身份，說法引起爭議。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在港台節目《千禧年代》中批評，這說法將公務員的身份「愈搞愈複雜」，突然多了一個「母公司、大老闆」，認為不應將公務員的工作弄得太過政治化。 聶德權回應指，以上說法不是新的事物，只不過平時較少人留意到，在一國兩制下香港始終是中國一部分，公務人員自然屬於同一個體制內，不應對內地採取敵視或抗拒態度。他呼籲外界不要「陰謀論、妖魔化」，威嚇公務員同事。

梁籌庭、顏武周均指，過往未曾聽過聶德權「雙重身份」相關說法。（資料圖片）

梁籌庭：突然多出一個「母公司」

梁籌庭指，局長的說法將公務員的身份愈搞愈複雜，自己也從沒聽過相關說法：「搞到好似我哋係子公司，仲有個母公司喺前面。」他指，公務員替特區政府打工，合同上特區政府是僱主，但突然又告訴他們有另一個身份，多了一個幕後大老闆、集團主席，令員工無所適從；員工亦可能憂慮，說出一句政府不合心意的話，都可能會被扣上「影響國家聲譽」的帽子而受懲處。

關於公務員角色，梁籌庭指員工一向以服務香港市民為依歸，政府的指令只要合法、不過份，一定切實執行，他認為不應將這個團隊弄得愈來愈政治化，尤其對於前線員工，不然後果將是「死硬」。他又指，公務員亦是打工仔，自然會重視自己飯碗，一般都不會和政府首長作對，如果底下的公務員都不支持自己，或許政府高層需要檢討一下。

梁籌庭其後在商台節目中補充，《公務員守則》列明三類人不應談政治，包括首長級、政務主任及新聞主任，其他人不以公務身份可以參與不同活動，包括簽名行動、助選、拉票等，他強調此屬「白紙黑字」，惟政府現時未有更改守則，僅口頭形式欲阻嚇公務員參與政治，他斥做法令公務員無所適從。

聶德權周日出席活動時，提到公務員有「雙重身份」。（歐嘉樂攝）

聶德權回應：不是新事物 籲外界勿陰謀論

新公務員工會主席顏武周則指，對局長的說法感到詫異、驚訝，因從未聽過相關說法，也沒有任何文件有相關字眼，《基本法》也只是列明公務人員對香港特別行政區政府負責。他提到，日後同事執行政策時，有機會出現中港利益有矛盾衝突，反問應如何處理；局長又如何說服香港人，公務員執行職務時會以香港市民利益為出發點。他相信，公務員「政治中立」不是為剝奪員工的政治權利，他們也有發聲的自由。

聶德權其後致電回應，指相關說法不是新事物，而是「不言而喻」，只是平時較少人注意到，香港特區的體制其實亦是中華人民共和國的一部分。他指，絕大部分公務員日常工作接觸最多是特區政府、推動特區的政策措施，這些不會改變，但實際上「你仍然是國家一部分」，考慮問題時也要同時顧及國家，不應對內地採敵視或抗拒態度。

聶德權又稱，公務員與政府官員負責推行政府政策，在制定政策時公務員過程可以暢所欲言，但政府政策「出台」後，公務員要一心一意支持推行。他強調，公務員在某方面言論自由受限，沒有與普通人一樣自由，其言行舉止應符合身份。他希望，通過這番說話，可以將公務員的角色解釋得更清楚，呼籲外界不要「陰謀論、妖魔化」，嚇怕公務員同事。