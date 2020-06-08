國安法｜基委會副主任張勇：23條非授權條款　中央須關注國安威脅

特區政府今日（6月8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會，香港基本法委員會副主任張勇發表主題演講時表示，《基本法》第23條從來不是一個「授權」，而是「義務」條款，全國人大常委會的決定具有「不容置疑的法律效力」。 他又提到回歸23年，香港在國安方面的法律制度仍是空白，既沒有設立自身的國家安全機關，中央政府也沒派駐，但近年香港在國安方面的風險愈見明顯，中央對於新問題不能不關注，否則是失職。

張勇表示，面對近年香港出現的問題，中央必須關注國家安全威脅，否則屬失職。（政府新聞網截圖）

國安標準須全國統一

張勇指出，國家安全是一個國家的「頭等大事」，是一個國家存在、發展的前提條件，也是每個國家公民的基本義務、中央政府的首要責任。因此，在全國範圍內需要有統一的國安標準，不論北京、廣東、香港，標準也是同一個；對於危害國安的行為，要防範未然、制止及時，有效化解相關行為出現風險。以上這些準則是「古今中外，概莫能外」。

張勇提到，要理解中國的國家安全是什麼，就先要理解近代中國百年近代史。他指，由鴉片戰爭開始至抗日戰爭結束，中國百年近代史就是一段備受欺凌、毫無國家安全的歷史。一百多年的仗，被迫簽下超過740個不平等條約，各種的割地賠款、生靈塗炭，至今有330萬平方公里土地未收回、3億人民正常死亡。

他指，改革開放後國家安全進入法治化時代；至2014年，由於內外形勢很大變化，因此提出了「總體國家安全觀」，即在傳統安全以外，也重視多項非傳統安全，如生物安全、網絡安全等。這是一個系統化的構建，相關的大框架仍在不斷豐富中。

全國人大5月底通過訂立港區國安法。（資料圖片）

指23條非「授權」而是「義務」條款

對於《基本法》構建的國家安全機制，張勇反問是否只是基本法第23條，指《基本法》用了4年8個月起草，對國安作了系統化的構建。

張勇認為，「一國兩制」的兩個宗旨，分別是維護國家主權及領土完整，以及保持香港長期繁榮穩定，而《基本法》一定要落實此兩宗旨，具體就是由中央授權下的高度自治，以及「以愛國者為主體」的港人治港。

在原則層面，張勇表示，《基本法》第一條，香港是中華人民共和國不可分離的一部分，確定了香港的憲制地位；第12條指，香港是直轄中央人民政府的地方行政區，故維護國家安全是地方政府的基本義務；在中央層面，張勇指國家對港除了國防外交外，權力遠不止於此，其他不屬香港自治範圍內的事務，都可加入附件三實施。

特區層面方面，張勇亦認為香港的國家安全責任不止於23條，指第23條不是授權條款，而是義務條款，例如《基本法》內有13處「授權條款」，而23條不是其中之一。他指回歸23年來，香港在這方面的法律制度仍是空白，香港自己既沒有設立國家安全機關，中央政府也沒派駐，但近年香港在國安方面的風險愈見明顯，中央對於新問題不能不關注，否則是失職。

基委會副主任張勇。（政府新聞網截圖）

全國人大決定「法律效力不容置疑」

張勇提到，中央可有很多不同方式完成國安法立法，可以解釋法律、修改法律，將全國性法律加入《基本法》附件三，或者向行政長官發出指令，最終決定使用「決定+附件三」的方式完成。

他強調，全國人民代表大會有憲法監督權，在回歸以後，就香港問題只是提出過一次「決定」，由全國人大通過的法律效力不容置疑，但「決定」只是確定原則、立場；法律則要要構成制度、確立權力、訂立罰則等。

張勇指出，「港版國安法」的兩大目的，是要在香港保護國家安全，以及最大限度保障香港市民的廣大利益。他又指，由於是全國性法律，要符合內地制定法律的要求，同時要兼顧兩種法律制度的差異，才能在香港有效實施。