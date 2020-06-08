港版國安法︳張曉明稱尊重獨立司法權　陳弘毅料現有本港法院審案

港府舉行《基本法》30周年網上研討會，港澳辦副主任張曉明表示，中央維護國家安全的有關機關在香港的機構設置及其職權，都會以有效防範、禁止、懲治上述4種犯罪行為和活動為原則，並充分尊重香港特別行政區獨立的司法權和終審權。 基本法委員會成員、港大法律系教授陳弘毅指，他相信張曉明此話，代表國安法立法後，會由本港現有的法院、法官審理案件。至於張曉明指相關立法、執法符合現代法治原則和精神，不會擴大打擊面，陳弘毅認為，這代表香港的法治原則會在國安法中體現，包括法律運作有高度可預測性，令市民可清楚得知那些行為有機會犯法。 前律政司司長梁愛詩亦指，相信國安法立法有不少與港接軌的法律原則保障，故國安法立法後與本港本來的法制不會有太大分別。

陳弘毅（右）在座談會應譚惠珠（左）邀請，解釋香港有那些法律本身可用於保護國家安全。（研討會直播截圖）

陳弘毅在研討會對談環節上解釋，香港有哪些法律本身可用於保護國家安全，例如香港在港英時代有一些法律保障港英政府的管治權，而執行上警隊內有政治部，從事查檢加入政府人士的背景等工作。法律方面，《刑事罪行條例》在回歸後繼續有效，當中包括叛國罪及煽動叛亂罪，曾被用以檢控報章的煽動言論。

不過，陳弘毅亦指，《刑事罪行條例》沒包括顛覆中央人民政府及分裂國家的罪行。至於外國干預問題，陳弘毅指，1997年新社團條例定立時，本已有條例處理外國政治團體在港行為問題，但不包括今次「港版國安法」提出的外國干預，連《基本法》23條都沒有提到有關事項。反恐方面，陳弘毅指，香港的反恐法比西方國家相當簡陋，只有《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，針對財產上的制裁，他認為力量相對不夠。

譚惠珠稱，雖然有人指香港法制健全，但其實留有很大的缺口，被人利用危害社會安全。（研討會直播截圖）

譚惠珠：港有很大缺口被利用危害社會安全

基本法委員會副主任譚惠珠表示，雖然有人指香港法制健全，但其實留有很大的缺口，被人蓄意利用危害社會安全。對於社會有聲音認為《基本法》23條立法權屬於香港，她反駁指，香港回歸23年仍然未能就23條立法，加上去年發生的社會問題，必定要有方法解決，有關立法權本就屬國家所有，從來沒有放棄過。

譚惠珠又指，當年起草23條時遇到困難，因為對國家安全整體概念不熟悉，只能參照刑法，當中「反革命罪」基於「一國兩制」前提，不能在港實施，「當時覺得唔穩陣，喺嗰度寫晒有關國家安全嘅法律，香港應該立呢七宗罪嘅法律，等大家消化一下點樣處理刑法不能在港執行嘅問題。」她認為，當時國家對香港的信任非常難得，全世界沒有中央政府會把這種任務交給地方政府實行。