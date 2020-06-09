國泰注資｜政府斥巨資拯救國泰　猶如複製98年入市打大鱷行動？

國泰航空（0293）宣布390億元集資方案，除了透過太古（0019）及國航（0753）等股東參與供股，籌集117億元外；政府亦透過認購優先股及提供過渡貸款，為國泰提供273億元資金，相關資金來自土地基金。今次是政府回歸後，首次向私人企業注資；其舉動教市場人士意外，並且是動用土地基金為國泰提供財務援助。

財政司司長陳茂波解釋，向國泰注資是為支持本港國際航空樞紐地位，明言政府是無意入主該航空公司，及長期持有；又預期今次對國泰的投資，內報回報率可達到4%至7.5%。

政府斥1180億元打大鱷

雖然政府今次參與拯救國泰，屬回歸後首次為私人企業提供援助，但是因為避險發生重大危機而動用公帑入市，其實在1998年8月亦曾發生。那年夏天，可以說是本港金融史上，最令港人憂心忡忡的一刻。

1997年下半年爆發亞洲金融危機，對剛剛回歸的香港帶來沉重打擊。當時港元、股市和期貨市場，遭到投機者全方位大舉狙擊，刻意製造市場恐慌，希望透過影響利率、股票和期貨定價，牟取暴利。有見及此，政府便採取防禦性行動，捍衛聯繫匯率之餘，更務求令金融市場回復秩序，及重建市場人士信心。

在1998年8月14日首次入市迎擊大鱷。金管局在持續兩周﹑直至8月28日的入市行動，最終動用外匯基金1,180億元，佔當時外匯基金資產大約18%。33隻恒生指數成份股，均為政府掃貨對象。為退出相關投資，翌年，政府透過成立了盈富基金（2800），將1998年入市買入的港股以ETF形式沽出，集資額達333億元，成為當時日本以外，全亞洲最大的新股集資額度。

由於1999年港股市場在科網股帶動下，出現一輪升幅。促使政府在1998年入市撈底，為港股市場帶來支持之外，亦得以享受到往後股價上升帶來的好處。至於今年政府入股國泰，透過收取優先股股息，及日後轉讓認購股權帶來的潛在收益，回報率最高為7.5%。

1985年接管海外信託銀行

在港英政府時期，政府亦曾因「救市」注資私人企業，在1985年，海外信託銀行及子公司香港工商銀行，因假帳引起資金不靈面臨倒閉，突然停牌及被政府接管。當時政府憂影響市民及投資者信心，於是緊急通過條例，動用30億元外匯基金接管銀行，隨即委任新董事局入主海外信託銀行，並徹底調查銀行倒閉原因，將涉案人士判刑。政府其後於1993年以44億元把接管的海外信託銀行出售予道亨銀行，其後道亨銀行再遭到星展銀行收購。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒估計，將來待市道恢復後，港府可以用溢價出售國泰股份。（資料圖片）

林嘉麒料成立Aviation 只屬過渡性安排

這次港府成立了Aviation 2020 Limited﹙由財政司司長法團全資擁有的公司﹚認購國泰發行的優先股，涉資195億元，同時可以行使認購股權，以4.68元認購4.16億國泰股份，為國泰提供19.5億元資金。Aviation 2020 Limited又向國泰提供過渡貸款融資，涉資78億港元。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為港府拯救國泰，是與上述行動相近。不過，這次港府成立Aviation公司，若最終行使認購股權以購買國泰股份，相信只屬過渡性安排，不需要再用盈富基金來出售這一批貨。

林嘉麒坦言若港府以每股4.68元行使認購股權，其PB（市凈率）只有0.3倍，這對於一間國際知名航空公司來說是十分便宜，；加上不少航空公司如國航（0753）、卡塔爾航空，均有興趣收購國泰股份，估計將來待市道恢復後，港府可以用溢價出售該批股份。

料國泰管理層不受政府影響

對於Aviation有權任命兩名觀察員出席國泰董事局會議，並接觸管理層及瞭解信息。林嘉麒說政府作為國泰的大債主，派員觀察是十分正常，政府對國泰管理層行動也有話事權，但要否決也不容易，所以國泰沒有被政府騎劫。「國泰唔係好似巴士地鐵咁，係市民日日搭嘅交通工具，相信國泰嘅管理唔會受政府影響！」



香港股票分析師協會副主席郭思治認為，若國泰如此成功的企業倒閉，將嚴重影響本港營商環境，是次政府入市與1985年政府用外匯基金接管海外信託銀行類似，認為政府注資私人企業的做法並無問題，可暫時解決國泰的財務問題。