國泰注資｜羅祥國：國泰重要性不能取替　政府決定合理

國泰航空（0293）今日（9日）公布390億元的資本重組計劃，其中由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，將會入股195億元優先股及提供78億元的貸款。 財政司司長陳茂波解釋，是次決定是基於鞏固香港國際航空樞紐的地位，認為香港需要一家具規模、立足本地的航空公司，但強調政府無意入主國泰，不會影響其日常運作，又強調是次投資會有合理回報。 中文大學航空政策研究中心政策高級顧問羅祥國表示，政府的決定確有其合理性，航空業對於香港經濟的作用太過重要，而國泰不論在客運還是貨運上，角色不能取代，相信是次計劃至少能為國泰撐住12至15個月。他斷言，如國泰營運不下去，在頗長一段時間內都沒有本地或國際企業能承接國泰的工作。

航空相關產業 佔GDP達7至8個百份點

羅祥國指，航空業及其帶動的相關經濟效益如進出口貿易、商貿客等，佔本地GDP百分之7至8，相當重要，須知道單一個銀行業也只是8個百份點左右。當中，國泰在不論客運還是貨運上，在香港市佔率都有約一半，是重要的國際旗艦品牌。

如國泰退場 本地及國際企業無法承接

他斷言，如國泰營運不下去而退出市場，航權歸還政府，頗長一段時間內都沒有本地或國際企業能承接國泰的工作，對香港整個航空業會構成致命打擊。「一間航空公司最重要的價值不單單是航權，還需要有效地經營這些航權，如取得空運安全的國際認可、與各地旅行社建立業務關係等。國泰在香港營運幾十年，於香港和世界各地編織出來的網絡、營運的經驗，不是隨便找一間其他公司就可取代到，現時亦看不到有這種企業。」因此他認為政府出手救國泰，是接近「非救不可」的地步。

羅祥國指，國泰在香港營運幾十年，於香港和世界各地編織出來的網絡、營運的經驗，不是隨便找一間其他公司就可取代到。（資料圖片）

沒政府持股國際少有 不參與營運亦正常

他亦認為政府注資不會影響國泰的運作。羅祥國指，世界許多地方的政府都會對航空公司持有一定股份，甚至自行營運國營航空公司，國泰於今次注資前，完全沒有官方的任何股份，在大型航空公司而言是較少有。不過他指，國泰於疫情打擊前，營運狀況本身亦不差，因此政府不參與營運，他認為也屬正常。「反正現時政府就算想管，都未必有能力營運得好。」

羅祥國指，今次資本重組，可為國泰提供390億元資金，國泰近月最差的狀況，是月蝕25億至30億元，簡單推算，即這筆資金可至少支持國泰營運12至15個月。但羅祥國指，本年第三季開始各地的出入境限制可望放寬，屆時國泰的財政狀況可望緩和，當然距離扭虧為盈尚有一段時間，不過至少會有所改善。