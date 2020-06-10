【獨家】消息：柯創盛料因家庭理由放棄連任　黎榮浩頂上戰九東

9月立法會九龍東直選局面出現驚人變動，據悉，民建聯現任立法會議員柯創盛將宣布因家庭理由，放棄競逐連任9月選舉。 有民建聯中人證實有關消息，指近日才獲悉有關信息，對此感到十分可惜，而九龍東直選將有新部署，稍後將有公布。據悉，民建聯副秘書長、前黃大仙區議員黎榮浩，將頂替柯創盛出戰九龍東。

民建聯副秘書長黎榮浩（左）料頂替柯創盛，出戰九龍東直選。（資料圖片）

「雙牌頭」鄧家彪擬轉戰九東

建制派在九龍東的佈局近日屢起變化，工聯會何啟明原計劃接替元老黃國健，出戰9月九東直選，惟突然「轉跑道」加入政府出任勞福局副局長，工聯會於是改調在新界東服務的鄧家彪轉區出戰。值得注意的是，鄧家彪同時擁有民建聯黨籍，若民建聯派出黎榮浩出戰，如何「分票」頗考功夫。九龍東有5個議席，目前建制派佔3席，包括黃國健、柯創盛及謝偉俊。

現年46歲的柯創盛，在觀塘區打滾多年，1999年首次參與區議會選舉，一直連任至今，即使民建聯在去年區選大敗，柯創盛仍憑地區實力保住議席。柯創盛於2016年晉身立法會，主力跟進房屋議題。

黎榮浩（中）料頂替柯創盛出戰立法會九龍東直選。（黎榮浩Facebook）

現年47歲的黎榮浩是民建聯副秘書長，同樣於1999年起出任區議員，並連任多次，惟去年區選以逾一千票不敵公民黨對手。黎榮浩過往參與多屆立法會選舉，為民建聯黨友「抬轎」，首次將有機會擔正出選。