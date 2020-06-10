立法會選舉｜泛民初選機制不要求簽共同綱領　多人不滿

立法會選舉將於9月舉行，民主派各路人馬預料會採用初選的方法，找尋支持度最高的人選出戰。協調各方的港大法律系副教授戴耀廷昨日（9日）舉行記招公布方案。 戴耀廷表示，不會要求參與者簽署共同綱領，以免為政府提供取消資格的藉口，亦不會要求參選人簽署書面承諾，如支持度不足便要棄選。 然而，戴耀廷的決定引來多方不滿，至今日晚上10時46分，最少13人簽署「抗爭派立場聲明書」，當中包括立法會議員朱凱廸。

岑敖暉facebook顯示，直至晚上10時46分，最少13人簽署了「抗爭派立場聲明書」。

至晚上10時46分，多名泛民主派人士包括鄒家成、張可森、梁晃維、黃子悅、劉頴匡、朱凱廸、岑敖暉、何桂藍、彭卓棋、張崑陽、王百羽、吳敏兒和楊雪盈，都簽署名「抗爭立場聲明書」。他們認為，在初選協調會議上已取得共識的共同綱領，是一眾參選人的合作基礎。又指考慮到立場差異，此一綱領已達致抗爭陣營光譜的最大公因數。

呼籲簽署共同綱領 承諾運用權力否決財政預算案

他們呼籲有意參加初選者，在宣布參選時簽署兩項聲明，包括「我認同『五大訴求，缺一不可』。我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，撤銷所有抗爭者控罪，令相關人士為警暴問責，並重啟政改達致雙普選。」以及「我認同若支持度跌出預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程。」

「會運用」還是「會積極運用」 早前有分歧

早前戴耀廷和前立法會議員區諾軒到各區討論初選時，在新界東、新界西遇上「共同綱領」的分歧。各路人馬對於共同綱領的字眼有不同意見，部份人建議「會積極運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」一句改為「會運用」，即刪去「積極」兩字，但遭到部份在場人士反對，認為「會積極運用」可保留「彈性」。後來，兩區與會人士投票通過修改為「會運用」。

戴耀廷在記者會回應參選人是否需要承諾反對《施政報告》和否決《財政預算案》時，表示不會為政府提供取消參選資格的藉口。（資料圖片）

戴耀廷：不會為政府是提供取消資格的藉口

而戴耀廷昨日在記者會上，被問到參選人是否需要承諾反對《施政報告》和否決《財政預算案》，他稱不會愚蠢得為政府提供取消參選資格的藉口。至於不要求參選人簽署書面聲明承諾支持度不足需要棄選，認為彼此在協調過程中已建立一定程度的信任，有信心出現規範性的結果。

早前表示為了「成全大局」而退出九龍西初選的李傲然，今晚在facebook表示，初選不要求參選人簽署共同綱領，「等同違背當日公開莊嚴承諾」。他表示自己「不得不重新考慮，是否需要再度站出來為香港人繼續奮鬥」。

戴耀廷今日稍早時在facebook表示，「面對當權者強大的打壓，若大家不能本着互信同心前行，不是當權者的強權，而是我們自己不夠同心，才是最終不能成功的原因」，又指「我對所有人起碼有一份道德責任，不能為當權者製造借口去打壓任何一個人」，又說「若大家還能信任我，接受我是一個誠實的見證人，不會偏向任何一方，未來若有紛爭，我會如實見證大家所作過的承諾」。