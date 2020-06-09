立法會選舉︳初選羅生門　教協無意初選　會長認錯指戴耀廷無聯絡

立法會選舉9月舉行，教育界的議席多年來都是教協的囊中物，不過去年區議會選舉在北區勝出的「補習天王」蔣旻正近日明言有意參選，上月底更曾與教協討論初選一事，但被教協以沒有提出具體初選方案，以及時間緊迫為由拒絕。 蔣旻正昨晚凌晨在facebook刊出他與為民主派處理初選的港大法律系副教授戴耀廷對話，並質疑教協會長馮偉華接受傳媒查詢時，聲稱戴耀廷沒有聯絡他。馮偉華接受《香港01》查詢時澄清，當時戴耀廷沒有聯絡他本人，所以他才有此表述，但實際上戴曾聯絡教協的其他人，他亦已因此主動找戴耀廷，表明教協無意初選。

蔣旻正昨晚深夜在facebook撰文，質疑馮偉華接受《立場新聞》查詢時，提到蔣未能交代如何舉行初選，只提到可由戴耀廷處理，認為馮的說法誤導公眾，暗示他將初選責任推卸於戴耀廷。

馮偉華在報道中稱，戴耀廷沒有聯絡他們。蔣旻正以社交軟件的對話內容，證明教協曾主動聯絡戴耀廷，表明不會參加初選，批評教協以「語言偽術」包裝成戴耀廷不聯絡他們。

在蔣旻正與戴耀廷的對話中可見，戴耀廷的確沒有主動聯絡馮偉華，而教協決定不參與初選的立場亦一直沒有改變。

馮偉華接受《香港01》查詢時回應指，蔣旻正在5月28日才找他們討論有意初選，但並未提出具體方向，當時教協已沒有答應參與初選，他之後亦向戴耀廷表明無意參加初選，因認為時間過於緊迫。

不過，馮偉華承認早前接受《立場新聞》查詢時，大意之下回應確有不當。他解釋，戴耀廷雖然沒有聯絡他，但曾找他的同事，所以自己之後亦主動向戴耀廷表達無意初選。馮偉華強調並非刻意作不實陳述，「（我）無理由屈阿Benny（戴耀廷）㗎。」