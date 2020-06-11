立法會選舉｜抗爭派共同綱領　民主黨不參與：早承諾必運用否決權

立法會選舉九月舉行，民主派於下月中舉行初選，議會陣線朱凱廸、人民力量陳志全、民間集會團隊召集人劉頴匡等多名擬戰初選的民主派，不滿協調機制未有要求參選人簽署共同綱領，昨天（11日）自行發起簽署「抗爭派立場聲明書」，承諾運用基本法賦予立法會的權力，否決《預算案》、爭取落實「五大訴求」等。 民主黨主席胡志偉今天（11日）表示，該黨早已清晰明確表明，必定會運用《基本法》賦予的所有憲制權力，包括否決《預算案》，故不考慮參署該立場聲明書，又直言若「每一份文件都問我哋（民主黨）簽唔簽」，只會引起無休無止的討論。 公民黨隨後稱，已加入聯署聲明書。

立法會選舉9月舉行。民主派是否訂立及簽署共同綱領，近日引起分歧。（資料圖片）

民主派在商討協調機制時，曾就共同綱領達成共識，承諾當選者會在《基本法》賦予立法會的權力，包括否決《預算案》，不過牽頭協調的戴耀廷公布協調機制當天表示，不會要求參與者簽署共同綱領，以免為政府提供取消資格的藉口，做法引起部分民主派不滿。

有民主派潛在參選人發起簽署「抗爭派立場聲明書」，承諾運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案、迫使特首回應五大訴求、撤銷所有抗爭者控罪，令相關人士為「警暴」問責，並重啟政改達致雙普選，以及承諾若支持度跌出各區預計可得議席範圍，須表明停止選舉工程。目前已有十多名民主派人士已簽署，包括朱凱廸、陳志全、人力譚德志、屯門區議員張可森、工黨吳敏兒和郭永健。

外界關注傳統泛民政黨會否參署共同綱領，其中胡志偉表示，民主黨早已清晰明確表明，必定會運用。胡志偉續指，民主黨一直跟從協調機制要求，「要我哋做乜，我哋就會做」，認為這是尊重機制。

胡志偉又指，每個政治組織均按自身的機制處理黨綱或政綱，「有35+嘅話，民主黨好清楚一定會用晒喺《基本法》賦予嘅所有權力，包括否決預算案，我哋都係會做，我哋咪跟自己民主黨本身講過晒內容去做。」又重申：「清楚民主黨嘅立場一定會用『35+』嘅憲制力量，包括否決權，我哋（民主黨）講咗好清楚，我哋跟協調機制，做我哋要做嘅事情。」

胡志偉直言若「每一份文件都問我哋（民主黨）簽唔簽」，只會引起無休無止的討論，「民主黨有晒所有說明同論述，邊份係玄門正宗，每個參與嘅民主板塊都會有自己嘅政綱，係咪擺晒出嚟俾人簽」。

公民黨隨後稱，已加入聯署聲明書，但強調早於3月25日召開記者招待會時，已承諾尊重民主派初選機制，惟立法會過半數後政府必須落實五大訴求，否則公民黨將行駛《基本法》賦予的否決權，否決包括財政預算案在內的政府議案、法案及撥款。