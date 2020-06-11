立法會選舉｜工程師黃偉信：攬炒非35+目的　批林鄭、國安法才算

立法會選舉今年9月舉行。盛傳有意出選立法會工程界選舉的土木工程師、香港青年專業聯會創會主席黃偉信，接受前立法會議員劉慧卿節目《議會內外》訪問。他自言政治立場屬「淺黃」，希望推動專業、理性論政，認為現時香港政治狀況屬「政治凌駕專業」。 黃偉信早前接受《香港01》查詢時曾提到，現時不是適當的「攬炒」時機。他解釋，民主派35+只是一個手段，促進雙方勢力平衡，不應以攬炒為目的。他認為，特首林鄭月娥過去一年的表現，以及以全國性法律形式為香港訂立港區國安法，才是真正的攬炒。

劉慧卿於節目《議會內外》中，訪問黃偉信。（節目直播截圖）

未能回答首屆功能界別選舉年份

節目一開始，黃偉信即被「考起」，劉慧卿問到香港第一屆功能界別選舉是何時舉行。黃偉信表示是九十年代，但答案是1985年立法局選舉。

劉慧卿問到，現今香港青年面對的最主要問題是什麼，而近年政治環境下，又有沒有更多年輕專業人士移民。黃偉信指，青年人最大的關注是自由，香港過去的自由屬世界公認，但近幾年自由度明顯縮窄，如國泰航空員工可以因為在私人社交平台發表政治言論被炒、銅鑼灣書店令港人擔憂自身基本安全。他指，任何一個動盪的時代，當制度發生問題時，都會是青年首先走出來反抗。

關於移民，黃偉信承認近年在社交場合，身邊的人多了談論移民、BNO等問題。他指專業人士收入穩定，很多都已成家立室，有孩子，眼見近年香港的局勢不穩，考慮移民的機會當然會增加，尤其重視下一代的教育問題。不過他指論發展前景，當然是在香港較好，因為以晉升機會而言，大部分地方都會優先把機會留給本地人；而以專業人士待遇而言，香港專業人士稅後薪酬在世界上算是較高，所以這涉及其他取捨問題。

黃偉信盛傳將代表民主派，出選立法會工程界功能界別選舉。（黃偉信fb專頁圖片）

指國安法才是「攬炒」

政治立場上，黃偉信自言屬於「淺黃」，認同和平示威、五大訴求，有參與過去年6.9、6.16兩場大型遊行，不過他不認為事事都要用顏色作標籤。他指，現時香港政治狀況屬「政治凌駕專業」，例如林鄭對於疫情期間封關、戴口罩等的說法，明顯背後有政治考慮，因此希望推動專業、理性論政。

黃偉信上月接受《香港01》查詢時，未有否認或承認出戰立法會選舉，又指現時並非攬炒時機。被問到自己的主張，他重申35+是一個手段，令議會和政府勢力平衡，因為近年政治局面下，政府夠票就強來、民主派強力反抗，雙方完全沒有商量空間，處事方法各走極端，因此民主派35+，是重啟各方共識的手段。

對於攬炒，黃偉信指這應是最後手段，迫不得己最後一步才會做。他又批評：「林鄭、國安法就真的是攬炒。」他認為，林鄭政府不願聆聽民意，導致市民反抗；國安法在這種政治氣氛、欠缺民意認受之下推行，最終只會令更多市民衝上街頭抗議。