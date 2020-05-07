港澳辦中聯辦連日發聲轟「攬炒」　民主派：鬥爭思維治港

港澳辦昨日（5月6日）再發新聞稿，批評五一假期示威及整場反修例事件，連結早前中聯辦連番發聲批評立法會內會主席選舉，「黑暴」及「攬炒」隱形成為常用關鍵字。 公民黨黨魁楊岳橋估計，兩辦的做法是嘗試令對港事務發聲的行為常態化，質疑是「以鬥爭思維治港」，「唔高興就撒野」。民主黨立法會議員尹兆堅對兩辦使用「攬炒」帶動風向，以影響民主派的成效存疑，又指該說法本身不符事實，但強調仍會小心應對，以論述還撃。

中聯辦及港澳辦近日連日發聲評論香港時政，並多次用上「攬炒」、「黑暴」等字眼。（資料圖片）

中聯辦及港澳辦4月中突然高調發聲，惹起有否違反《基本法》第22條的爭議，最終兩辦先自行解釋沒有違反《基本法》，特區政府之後亦在不同場合表示認同，而兩辦及後亦繼續對本港時事發聲，更罕有用了屬廣東話的「攬炒」一詞。

公民黨黨魁楊岳橋認為，兩辦近日積極發言，是嘗試製造日後兩辦事事發聲的「既定事實」，令他們介入本港事務常態化。他又質疑，兩辦屢次就各種政治事件出言批評，是以鬥爭思維治港，「唔高興就撒野」，例如「黃色經濟圈」亦被批評，質疑他們憑何批評本港在資本主義下的自由經濟，「買嘢你又要管？」

至於建制派一直以「攬炒」論批評示威及民主派，楊岳橋認為這種政治語言操作終歸「無死錯人」，認為建制派是嘗試利用市民對經濟的關注帶動政治，但他質疑有關成效，相信隨疫情逐步減退下，民怨及政治問題始終未解決的問題將逐漸浮現。

尹兆堅相信，兩辦今次的論述戰就算影響到「藍絲」，亦無阻民主派選情，反而有少部分基於對政府不滿而支持民主派的人，可能會因而不希望與中央硬碰，被「說之以利」。（資料圖片）

尹兆堅指「攬炒」說法有市場 惟理據站不住腳

尹兆堅認為，中聯辦、港澳辨多番強調「攬炒」，是嘗試建立論述對付民主派。他指，「攬炒」簡單、易明，配合疫情之下經濟大幅下跌的時勢，的確會令小部分人思考，在此環境下是否仍值得玉石俱焚，故認為該說法絕對有市場。

不過，尹兆堅認為有關民主派或示威導致「攬炒」的說法站不住腳。他提到，港澳辦的文稿指示威活動令旅客不來港、本港商業聲譽受影響等，但目前香港經濟之差，主因是新冠肺炎疫情。他解釋，去年示威活動仍多的時候，大眾依然有上班等正常活動，只有部分街道在示威期間短暫受影響，加上去年12月起，示威活動已相當息微，質疑港澳辦將事件的責任歸究於示威，與事實不符。

尹兆堅相信，兩辦今次的論述戰就算影響到「藍絲」，亦無阻民主派選情，反而有少部分基於對政府不滿而支持民主派的人，可能會因而不希望與中央硬碰，被「說之以利」。但他強調，自己落區時沒感到有這樣的市民，而因為「攬炒」而放棄支持民主派的人，「100個都無一個」。他強調，民主派會小心應對，以論述繼續爭取民意支持。