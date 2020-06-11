新冠肺炎｜據悉私家醫院或化驗所將簽發證明　旅客持證過關免檢疫

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本港要求入境人士強制檢疫14日，據悉港府正研健康碼系統，讓粵港澳三地過境人士可獲豁免強制檢疫。 消息指，衞生署今日（11日）與數間獲認可的私家醫院及私營化驗所開會，會上提到私營機構醫院為病人做新冠病毒測試後，需人手將檢測結果上載至指定平台，並簽發證明予病人，過境客需手持證明過關。

據了解，港府即將公布健康碼系統，讓粵港澳三地跨境客可以獲免檢疫，過境客需先接受新冠病毒檢測。

本港目前有部份私營醫療機構提供相應病毒測試，消息指，衞生署今早與少於10間獲認可的私家醫院及私營化驗所開會，講述為需過境人士做病毒檢測之後，如何提交檢測結果的流程。

據悉醫院或化驗所在完成檢測後，需將檢測結果上載至指定的平台，醫療機構亦需簽發一張證明，列明該病人的病毒檢測結果，跨境人士過關時亦需要持有此紙本證明以作核對。該證明的範本將由港府提供。

梁志祥呼籲政府津貼需要跨境工作及上學的人士支付檢測費。（資料圖片）

梁志祥呼籲政府津貼檢測費

民建聯梁志祥對粵港澳將推出「健康碼」互認表示歡迎，有指本港僅有數間指定家醫院和私營化驗所獲認可化驗，檢測費用介乎1,500至2,000多元，收費高昂。梁志祥呼籲政府津貼需要跨境工作及上學的人士支付檢測費。

梁表示，內地醫院的檢測費約300至500元，相較之下便宜許多，認為政府可考慮協助港人在內地作化驗，例如參考資助過境貨車司機的做法，全數資助需要跨境工作的基層人士。

郭家麒倡衞生署人員審視內地檢測機構水平

本身是醫生的公民黨郭家麒對安排感擔憂，他指若互認內地機構的檢測結果，建議政府先派衞生署人員往相關機構，審視檢測水平是否達標，他又建議，港府要求申請豁免檢疫的入境者，在本港關口接受檢測及等候結果，檢測有效期為7日，確保檢測能真實反映申請人的健康情況，「若果有一、兩個個案嚟咗香港，香港就會玩完！」

郭家麒則建議政府先派衞生署人員往內地檢測機構，審視檢測水平是否達標。（資料圖片）

麥美娟建議優先照顧商務人士

工聯會建議政府應與內地商量，讓「健康碼」早日出台。麥美娟指，可以化驗健康碼的醫療機構不多，而且初推出之際並非全港市民都可以申請，提倡優先照顧因商務因素往返內地的人士，之後逐步擴大可以測試的健康中心以及申請者的範圍，包括旅客、居住內地的港人、保險從業員等。

建制派議員透露，內地擔心打開關口後，增加病毒傳播的風險，因此在健康碼配額上「揸得好緊」，未能預料健康碼何時能全面涵蓋所有往來中港的人士，「（七月前全面落實？）唔會咁快，但我哋都想快啲，如果香港無嘢就會快啲。」該議員又指檢測費用現約為900至2,000元，形容「好貴好離譜」。另一關注健康碼的建制派議員則批評首階段健康碼措施「厚此薄彼」，一些基層員工未能受惠，令他們「手停口停」，議員們亦因此「捱鬧」。