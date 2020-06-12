立法會選舉｜泛民初選現分歧　戴耀廷致歉：若不獲信任將不再統籌

立法會選舉9月舉行，民主派下月中舉行初選，負責協調各方的港大法律系副教授戴耀廷日前表示，不會要求參與者簽署共同綱領，承諾否決《財政預算案》迫使政府回應「五大訴求」，引發素人不滿。 戴耀廷今日（12日）在Facebook公開發給民主派參與協調各個團隊的訊息，首先表示歉意，指不用簽署協議是其個人決定，原因是不希望由他手上產生一張有可能被政府用來「DQ」候選人的名單。 戴耀廷說，不希望原先已達成的共識破裂，期盼各團隊仍能保持相互的信任，努力完成接著的公民投票，明言若再不能得到大家的信任，「我也不適合繼續去統籌這次公民投票了。」

立法會選舉將於9月舉行，民主派下月中舉行初選，負責協調各方的港大法律系副教授戴耀廷表示，不會要求參與者簽署共同綱領，但其決定引來多方不滿。（資料圖片）

屯門區議員張可森、中西區區議員梁晃維、有意出選新界東的素人鄒家成昨日（11日）發起簽署「抗爭派立場聲明書」，承諾運用《基本法》賦予立法會的權力，否決《預算案》、爭取落實「五大訴求」等，議會陣線朱凱廸、人民力量陳志全等多名擬戰初選的民主派有份參與聯署。

戴耀廷今日在Facebook表示，在國安法的陰影下，每個人被「DQ」的風險都很高，他不欲由自己手中製造藉口給政府去DQ任何人，但他承認，「我事前應先諮詢大家意見，未有這樣做，實是不符程序的，為此我必須向大家再次表示歉意。」

戴耀廷又說，是否簽署聯合聲明，確立之前的承諾，是大家自行的決定，「無論是怎樣，我都會尊重，我只是希望大家仍能信任我，將來若出現紛爭，我會真誠地見證大家的協議是甚麼。」

有份發起簽署「抗爭派立場聲明書」的張可森早前指，沒有共同綱領，初選只會淪為泛民的「分餅遊戲」，強調現在需要的是香港自由選擇出路的的機會。

民主黨未有加入「抗爭派立場聲明書」。（盧翊銘攝）

民主黨不簽署聲明書

目前主流泛民政黨中，公民黨已加入聯署聲明書，惟民主黨表明不會簽署，黨主席胡志偉昨（11日）表示，早已清晰明確表明，必定會運用《基本法》賦予的所有憲制權力，包括否決《預算案》，故不考慮簽署聲明書，又指若「每一份文件都問我哋（民主黨）簽唔簽」，只會引起無休無止的討論。