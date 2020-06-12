港版國安法｜民主黨促林鄭赴立會接受質詢　胡志偉：應有之義

全國人大通過授權人大常委會制定「港版國安法」，公民黨早前去信特首林鄭月娥，要求林鄭到立法會出席「行政長官特別質詢時間」，接受議員質詢，但行政署昨回覆稱國安法立法不屬於《基本法》第18條所指的自治範圍，加上「港區國安法」內容仍未公開，特首到立法會回應相關的事宜是為時過早，亦不可行，故不會出席。 民主黨今天（12日）去信林鄭月娥，要求她到立法會出席答問會，接受議員就國安法質詢。民主黨主席胡志偉批評，「港版國安法」立法如同「大石砸死蟹」，惟立法會主席梁君彥一直拒絕議員就國安法質詢，認為特首就出席答問會是「應有之義」，又認為若即使「國安法」是「大石砸死蟹」，香港人也希望知道「死因」。

民主黨胡志偉。（盧翊銘攝）

立會拒辯論國安法

民主黨在信中指出，林鄭上任後曾承諾，增加到立法會出席答問會和接受議員質詢，除了在每個立法會會期出席4次行政長官答問會外，於2018年1月起增設每月一次、為時30分鐘的質詢時間，回應議員質詢，惟林鄭自今年1月的答問會後，無再到立法會出席答問會。

胡志偉指，民主黨先後在大會提出三次緊急質詢，林卓廷曾提出休會辯論國安法，惟梁君彥以國安法未有條文而拒絕，如今林鄭又拒絕出席答問會，質疑為何官員拒在公開場合回應議員質詢。他指出官員在未有具體條文之時，已不斷向市民派定心丸，質疑為何這些官員言論不能以白色黑字紀錄下來。

民主黨立法會議員。（盧翊銘攝）

涂謹申批全無諮詢

胡志偉又指，特首按慣例每年一月、五月、七月和十月到立法會出答問會，惟五月答問會已「走數」，如今又拒絕在七月出席答問會，質疑林鄭拒屢行雙重問責的憲制要求。

民主黨議員涂謹申指，根據《基本法》制定，23條是由立法會自行制定，認為人大直接立法已違反《基本法》。他提到，保安局局長李家超日前稱在法例落實第一日即可執法，惟至今立法會「一隻字都無問過、無答過」，形容這是全世界最荒謬的程序。

他又批評，官員以未有條文為由拒質詢，惟司局長多次接受訪問談及國安法，包括李家超稱會設專責小組執法，質疑官員「亂噏」，「你唔知（條文）又噏乜嘢？全部都係估？全部都係猜想？」他質疑立法會連人大常委會都不如，「人大都有一票反對啦！而家立法會連投票、辯論都唔得，係咪更荒謬？」