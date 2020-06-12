港澳辦斥煽惑青年　楊岳橋批離地：唔知年輕人嘲笑我係Dead Body?

港澳辦今天（12日）出稿炮轟眾志等組織發起的罷課公投，又指有人炮製「蠱惑人心的歪理邪説」，點名批評公民黨主席梁家傑曾聲稱「暴力是解決問題的一種方式」，黨魁楊岳橋則「恬不知恥地煽惑年輕人『留案底的人生更精彩』」。 楊岳橋回應指，港澳辦的言論反映他們非常離地，直指沒能力煽惑年輕人，「港澳辦離地在於，佢哋係咪唔知道年輕人嘲笑緊楊岳橋係『Dead Body』，認為我可以煽動到佢哋（年輕人）？反映港澳辦根本唔知香港實際情況。」

公民黨梁家傑（左）及楊岳橋開記招回應港澳辦批評。（吳倬安攝）

楊岳橋曾為「留案底」論道歉

岳橋於2016年參與立法會新東補選時，曾在演說中表示：「香港仲有得救，香港仲有最後嘅防線，我哋仲有一個獨立嘅司法系統，你同我都會相信㗎就，呢一樣野，獨立嘅司法系統，如果有任何人想搞佢嘅話，over my dead body。」楊岳橋自此被激進派、本土派人士嘲笑為「Dead body」，他今日以此回應港澳辦，他提到自己被年輕人嘲為「Dead body」，反問如何可以煽動年輕人。

至於港澳辦批評的「留案底」論，源於楊岳橋於2017年出席聲援反東北案被告聲援集會時指，以往經常向犯事的年輕人說，案底對人生有很大的影響，但對於因為反東北案和衝擊「公民廣場」案而被判入獄的人，「這個案底是令他們人生變得更加精彩。」此番言論引來建制派狙擊，楊岳橋曾於2018年立法會會議承認失言並致歉。

梁家傑。（資料圖片）

梁家傑：中央諉過於人

梁家傑則以「厲害了，我的國」回應港澳辦聲明，形容中央把《中英聯合聲明》撕毀，又批評中央諉過於人，必定需承擔後果。他引用年輕人常說的：「只有眼前路，沒有身後身」，指只要堅持民主自由、活在真相，黑暗過後有黎明。

對於港澳辦重提其言論，梁家傑指，港澳辦需看清當時的上文下理，當時他是正談及如何避免用暴力解決問題，而非鼓勵他人使用暴力。

被問到會否擔心港澳辦的聲明影響公民黨的參選資格，楊岳橋回應說，公民黨一直按原則和本子辦事，沒有改變，變變的只是「一國兩制」的實施，即使無法參與選舉，公民黨亦無法控制。