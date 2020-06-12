港澳辦稱要斬眾志「黑手」　黃之鋒斥莫須有　惟公投因天氣延期

「港版國安法」來勢洶洶，23個民主派工會聯同「中學生行動籌備平台」，本周日（14日）舉行「三罷公投」，惹來北京炮轟。國務院港澳辦發言人今日（12日）表示，全國人大常委會展開國安法立法之際，仍有人把黑手伸向學校，伸向未成年人，搞所謂中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止立法的「炮彈」和「工具」，點名斥責香港眾志秘書長黃之鋒、副主席鄭家朗「用心歹毒、行為卑劣」。 黃之鋒今天回應港澳辦言論，認為政府和兩辦的舉措，旨在明為國安法立法後拉人封艇和一網打盡鋪路，並衝着香港眾志的國際遊說工作而來，強調他們不會屈服，將會繼續把港人聲音帶到國際。鄭家朗表示，當聯署、公投這種和平表達意見的方式也被大力譴責，想像不到以後還有甚麼更和平的方式表達意見，強調公投將如常進行。 不過，香港眾志其後表示，由於周日有熱帶氣旋逼近，天文台預計會有狂風暴雨，經商討後決定周日的罷工罷課公投活動延期至6月20日（星期六）。

羅冠聰批評，兩辦不斷羅織罪名攻擊香港眾志，為取締眾志鋪路，對於新京報等官媒稱眾志收到美國民主基金的資助，他澄清眾志從無收過任何外國勢力的金錢，促有關方面拿出證據。（盧翊銘攝）

公投等和平表達方式亦譴責 「證明港人不再享有言論表達權利」

鄭家朗指，政權的譴責和攻擊已由教育局局長楊潤雄、特首林鄭月娥，上升至國家級層面，形容是國家級攻擊，證明國安法立法後，港人不會再享有言論表達權利，當聯署、公投這種和平表達意見的方式也被大力譴責，想像不到以後還有甚麼更和平的方式表達意見，強調公投將如常進行，若今次退縮，將再無機會表達反對國安法的意見。

黃之鋒認為，兩辦明顯為下周四（18日）人大常委會預備，為立法後拉人封艇和一網打盡鋪路，對於「斬手論」，黃之鋒斥含血噴人和對眾志成員威嚇，有意圖為眾志羅織莫須有罪名，他強調會繼續公投、國際遊說工作，把港人聲音帶到國際，即使眾志被政權取締的機會愈來愈大，也不會退縮。

澄清從沒收過外國勢力金錢 促拿出證據

黃之鋒提到，他於下周四獲邀於國際元首峰會發表演說，美國國務卿蓬佩奧、台灣總統蔡英文等亦會出席，他認為兩辦是衝着香港眾志的國際遊說工作而來。

羅冠聰批評，兩辦不斷羅織罪名攻擊香港眾志，為取締眾志鋪路，對於新京報等官媒稱眾志收到美國民主基金的資助，他澄清眾志從無收過任何外國勢力的金錢，促有關方面拿出證據。