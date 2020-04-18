立法會財委會通過第二輪抗疫基金撥款　41票贊成　22票反對

立法會財務委員會昨日（17日）全日開會，審議第二輪防疫抗疫基金，建制、泛民均提出大量問題，不少涉及基金安排，以及敦促政府補漏拾違。及至傍晚中聯辦出稿，提及有人提出否決基金，稱這是「令人『忍無可忍』」，是罕有談論正在討論的議案，泛民議員晚上多番提出質疑。 至昨日晚上11時，財委會仍未討論完畢，並於今早9時起繼續會議。財委會最終以41票贊成，20票反對，2票棄權，通過第二輪抗疫防疫基金涉及1,375億元撥款申請。

【14:35】立法會財委會在兩日審議後，今日（18日）以41票、22票反對及2票棄權，通過政府第二輪抗疫防疫基金涉及1,375億元撥款申請。

但在投票期間卻發生了一段小插曲，社會福利界議員邵家臻及公民黨郭榮鏗一度錯誤投下了支持票，兩人隨即舉手要求更改投票結果為反對，最後獲財委會主席陳健波批准，成功更改結果。至於投下棄權票的兩人，是熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然。

而由民主派提出的20項臨時動議，在建制派反對下，全數被否決。

立法會財委會在兩日審議後，今日（18日）以41票、22票反對及2票棄權，通過政府第二輪抗疫防疫基金涉及1,375億元撥款申請。(高仲明攝)

【13:05】財委會在下午約1時，否決由朱凱廸提出的中止待續動議。政務司司長張建宗表示，今次撥款是刻不容緩，政府希望能盡快落實，即時幫到有需要人士，期望社會能放下成見，先即時落實撥款，認為中止撥款做法不可行。

張建宗又指，若通過中止待續動議，肯定會令30多個項目有所延誤，做法不負責任，他承諾，政府在通過撥款後會繼續檢視項目，探討改善空間。

建制派班長廖長江表示，今次抗疫基金是十足十的民生工作，批評民主派拉布浪費時間、搞政治，做法令人痛心，希望今日能順利通過撥款。

新民黨主席葉劉淑儀表示，民主派利用兩辦的言論大造文章，批評他們不理解基本法12條，當中列明香港是高度自治的特別行政區，又認為他們做法不符合港人利益，值得予以譴責。

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【10:00】立法會財務委員會今日（18日）續會，繼續審議涉及1,375億元的第二輪防疫抗疫基金。立法會秘書處文件顯示，共有20名議員將會提出無約束力的臨時動議(俗稱37A)，全數為民主派議員。其中，社會福利界議員邵家臻提出，政府應立即設立臨時失業援助金，而人民力量陳志全提出，當局應把保就業計劃所發放的款項直接發放給僱員。

財委會主席陳健波在早上約9時45分表示，由於已開會討論超過13小時，5分鐘後將會就議員發言時間「劃線」，認為議員可在會後與官員繼續商討基金內容。政務司司長張建宗強調，若有議員在會後欲向政府官員查詢基金內容，相關官員一定會配合，否則可找他。

民主黨許智峯批評陳健波做法濫權，指其決定有機會會受到法律挑戰，陳健波回應指，歡迎有人就他的裁決提出司法覆核，但不要恐嚇他，「我係唔會驚嘅」。

朱凱廸在上午約10時40分就撥款提出中止待續，希望政府一星期後再向財會提交更新後的文件。

他指出，由於中聯辦昨日涉嫌干預議員投票意向，加上有很多議員提出希望修補方案，包括讓65歲以上就業人士都可獲發9千元津貼、自僱人士也可獲長達六個月的津貼、設立無資產審查的失業援助金等，故提出中止待續。

陳健波認為，民主派此舉是鑽法律漏洞，民建聯蔣麗芸及葛珮帆表示，該黨不會支持中止待續動議，葛更批評民主派是「漢奸」，力阻撥款通過。