兩辦炮轟罷課公投　葉劉淑儀：反映兩辦痛心　屬善意呼籲

「港版國安法」來勢洶洶，23個民主派工會聯同「中學生行動籌備平台」，下周日（21日）舉行「三罷公投」，惹來北京炮轟。國務院港澳辦發言人今日（12日）表示，有人把黑手伸向學校，搞中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止立法的「炮彈」和「工具」，點名斥責香港眾志秘書長黃之鋒、副主席鄭家朗「用心歹毒、行為卑劣」。中聯辦亦發聲明批評，稱中央支持香港特區政府行使教育管治權。 新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀表示，兩辦聲明羅列的大部分都是事實，反映兩辦對香港情況感到痛心，對香港作出善意呼籲，希望香港教育局能把令教育界的價值視重回正軌。

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀表示，兩辦聲明羅列的大部分都是事實，又指反映兩辦對香港情況感到痛心，形容這是兩辦對香港的善意呼籲，希望香港教育局能把令教育界的價值視重回正軌。（吳倬安攝）

葉劉淑儀指出，兩辦聲明羅列的大部分都是事實，包括提到過去一年被捕的四成人屬孩子，年紀最少只有11歲、有老師教歷史「教錯晒」。

葉劉認為，聲明反映兩辦痛心，於是作出善意呼籲，希望學生不要被誤導，不要以為香港可以民主自決和獨立，或者以武裝力量改變社會。葉劉淑儀又指，罷課公投非常錯誤，國家憲法並無公投法。

梁美芬認為有學生發起罷課公投，正正是因通識教育出現問題。她強調，兩辦高調發聲明，以嚴詞斥責但目標只是勸告學生。（吳倬安攝）

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬指出，有組織以中學生發起罷課公投，兩辦就事件發聲明，反映罷課公投已引起國家高度關注。梁美芬指出，根據《基本法》和憲法，並無公投法，形容眾志等組織是推廣違法概念和欲蓋彌彰，他又認為有學生發起罷課公投，正正是因通識教育出現問題。她強調，兩辦高調發聲明，以嚴詞斥責但目標只是勸告學生。

被問到若和平的公投也屬於違法，學生有何方式表達意見，梁美芬反問學生有否認識到為何出現「港版國安法」、有無認識到為何香港失去了為國安法自行立法的機會。