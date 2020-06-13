【BNO】英議院將於10月二讀平權法案　爭取予97後港人申請資格

全國人大通過「港版國安法」，多國表態反對，其中英國表明一旦中國在香港實施國安法，將加大英國國民（海外）護照（BNO）的簽證權利，蘇格蘭自由民主黨成員Alistair Carmichael於2月25日正式向英國下議院提交BNO平權法案（又稱《香港法案》），並獲首讀通過，10月23日將進行二讀審議。 本港民主黨今日（13日）就此與負責協助起草法案的自由民主黨成員Nick Chan 及Larry Ngan進行視像會議。

負責協助起草「BNO平權法案」（Hong Kong Bill 2019-21）的英國自由民主黨成員Nick Chan（左）及Larry Ngan。（民主黨FB直播截圖）

Nick Chan指，雖然現時「BNO平權法案」為議員私人草案，但過去曾有議員私人草案成為政府法案的先例，被問及英國政府在草案進行二讀前的行動，他相信如果中方早於10月已有更極端的行為，相信政府不會袖手旁觀，呼籲香港人繼續發聲，包括在社交媒體上發文，令英方及國際社會知道有關草案的重要性，推動草案工作繼續向前。

Nick 續指，現時BNO的申請已經停止，有關草案積極爭取修改現行法例，令1997年出生的港人可以憑自己名義申請BNO，又倡議設有繼承權，如父母有BNO，其子女可「繼承」相關身份，有資格申請BNO，令更多香港年輕人受惠。

英國下議院於今年2月底首讀通過「BNO平權法案」（Hong Kong Bill 2019-21），該法案要求英國給予BNO的香港持有人享有居英權、當地工作權，同時重啟BNO新申請。《香港法案》將於今年10月在下議院進行二讀。