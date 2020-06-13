港版國安法｜陳勇：立法後仍需為23條立法　中央出手絕非小題大做

全國人大早前通過制定「港版國安法」，並交由全國人大常委會制定草案內容。港區全國人大代表陳勇認為，即使實施了「港版國安法」，香港仍然有責任就《基本法》23條立法，他以「大廈公共保安系統」和「家中防盜裝置」形容港區國安法與《基本法》23條的關係，認為兩者目的是令香港的維護國家安全法制更加完善。

陳勇接受「青研香港」召集人陳志豪、郭芙蓉及林宇星訪問時表示，在去年的修例風波中，有人被襲擊、遇害，甚至出現炸彈威脅，亦有跡象顯示這些恐怖活動背後有外國勢力介入。（影片截圖）

陳勇接受「青研香港」召集人陳志豪、郭芙蓉及林宇星訪問時表示，在去年的修例風波中，有人被襲擊、遇害，甚至出現炸彈威脅，亦有跡象顯示這些恐怖活動背後有外國勢力介入。他指出，面對恐怖主義，世界各國都會嚴厲打擊，甚至派出軍隊應付，認為中央這次主動制訂港區國安法絕非小題大做，不算是「殺雞用牛刀」。

陳勇又說，中央領導層對香港民生及青年問題十分了解，特別提到主管港澳事務的國務院副總理韓正曾在上海負責解決青年的住屋問題，他認為中央有決心和辦法協助香港解決青年問題，但香港要先修補國家安全方面的漏洞。

至於何時取消香港往返內地的強制檢疫安排，陳勇認為，內地及港澳台的新冠肺炎疫情已有所緩和，他已向中央及特區政府反映盡快優先取消內地及港澳台之間的入境隔離政策。