港版國安法｜湯家驊：立法後按普通法制度執行　人權保障皆適用

「港版國安法」立法在即，行政會議成員、資深大律師湯家驊今（14日）在香港電台《給香港的信》中表示，國家安全立法後被納入《基本法》附件三時，會成為香港法律的一部分，根據普通法制度執行；換言之，所有普通法和《基本法》下有關人權的保障皆會適用，包括聘請律師自辯的權利、保持緘默、無罪假設等等。

2020年5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

湯家驊表示，人大常委會要制訂的是一套法律，而非一種憲法條文，更不是要修改《基本法》。當這條法例制訂後被納入《基本法》附件三時，該法例便會成為香港法律的一部分，因此該法例在「一國兩制」和《基本法》下，必須根據普通法制度執行。

換言之，所有普通法和《基本法》下有關人權的保障皆會適用；例如聘請律師自辯的權利、保持緘默之權利、無罪假設、毫無疑點的舉證責任等等，皆應適用於《港區國安法》。除此之外，《香港人權法案條例》和《基本法》第三十九條所規定適用於香港的《國際人權公約》，皆應對這條法例有凌駕性之法律效力。

湯家驊強調，香港的「高度自治」並非取決於單一國家安全之議題，而是一個更為廣泛的概念和：包括獨立的地區行政權、獨立的經濟和法律制度、獨立的貨幣、稅制、金融體制、獨立的國際地位，例如衛生、貿易、文化、體育等國際聯繫。

湯家驊。（資料圖片）

香港直轄中央 國安無最終決定權

湯家驊又指，《中英聯合聲明》沒有提及與國家安全有關的任何事情，更遑論說「高度自治」包括允許香港人破壞國家安全的權利。他又反駁有意見認為中央為香港立法是侵犯了香港「權利」，摧毀港人的自由，批評美國律師協會誤以為香港是指「特別自治區」而非「特別行政區」，又指即使是自治區，亦需要維護國家安全。

他表示，雖然《基本法》第23條提及香港應制定一部涵蓋國家安全罪的法律，但《基本法》第12條列明香港不僅是中國的「地方行政區域」，而且「直轄於中央人民政府」，因此香港在國家安全事務上顯然無最終決定權。