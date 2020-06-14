港版國安法｜陳文敏：顛覆分裂國家應涉及武力奪權　須有實際效果

港大法律學院教授陳文敏今（14日）早上出席港台節目時表示，國家安全的議題涉及人身自由，內容敏感，任何文明國家都會將國家安全範圍收窄，以達致與人民基本權利平衡，當中最明顯的包括集會及言論自由，認為這些基本權利不應因為政權不喜歡，而被以國家安全的理由取替。 陳文敏提到，國家安全法是為香港度身訂造，必須符合《基本法》及普通法原則，而且國安法作為刑法，必須羅列清楚法律規管範圍，例如顛覆及分裂國家應涉及政治目的，以及武力奪取政權的行為，才能引致國家分裂，否則只是言論自由或治安問題。 他又指，未見過有任何國家定立國家安全法時，受影響的市民連草案都未能預覽，質疑中央不作公眾諮詢，做法不理想。

陳文敏認為，集會人士和平叫「推翻一黨專政」的口號，不應該構成顛覆或分裂國家。（歐嘉樂攝）

陳：六四叫「推翻專政」不應屬顛覆國家

陳文敏在節目中表示，過去兩周社會出現鋪天蓋地宣傳，但較多是「情緒化」，令人遺忘國家安全法的癥結，「不可以因為是國家安全，就什麼都可以做。」他認為立法既然勢在必行，市民應關注四方面細節，包括法律限制範圍、法院權力、程序保障及執行細節。

陳文敏表示，港區國安法立法原以為取代《基本法》23條功能，因此其法律地位應與其餘香港法律一樣受《基本法》約制，而且國安法是刑法，必須寫得很細緻，不能只提及抽象原則。

他指現時國安法涵蓋的四種罪行範圍籠統，其中顛覆及分裂國家應牽涉以武力奪取政權，發動戰爭等行為，才能引致國家分裂，「要有政治目的、有效果，否則只是講的話，這是言論自由。如果是不涉及政治訴求的普通行為則是治安問題。」他舉例，六四燭光晚會中的集會人士和平叫「推翻一黨專政」的口號，不應該構成顛覆或分裂國家。

全國人大常委譚耀宗日前指，無論議員或參選人都不應反對為國家安全立法，否則屬違反《基本法》，應取消參選資格。陳文敏反駁指，法律是用來遵守，但不代表不能反對，「市民不去犯法，不代表不可以批評法例不合理。」