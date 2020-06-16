保就業計劃｜3.4萬僱主明收通知　本周發放第二批工資補貼涉66億

行政長官林鄭月娥今(16日)出席行政會議前見傳媒，交代「防疫抗疫基金」保就業計劃進展，共有34,000名雇主申請第二批工資補貼，當中98%屬中小型規模企業，合共可以取得66億元工資補貼，他們將會於明天開始通知，未來數日可取得款項。而第二批申請補貼的30,000名自僱人士，合共可申領2億2500萬元補貼，亦在同樣時間取得一筆過資助。

林鄭月娥表示政府會在下星期公布首批已經領取保就業工資補貼雇主名單，日後每批雇主名單都會在網上公布。(李澤彤攝)

政府早前宣布推出810億元「保就業」計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們保留員工。第一期工資補貼共收到168,799份僱主申請，來自自僱人士申請有259,860份。她指，政府最初估計合資格申請僱主有27萬人，但扣除部份餐飲業雇主另外申請行業類別資助，以及剔除部份同時有強積金及職業退休計劃戶口人士的申請，最新評估合資格僱主人數約256,000名，收到申請佔總合資格僱主66%，約三分之二。政府已經向首批25,500名僱主發放總額約48億元的工資補貼。

林鄭月娥表示，以上兩批完成的申請總共有59,500名僱主，涉及僱員49萬人，涉及總工資補貼114億元。換言之，每名受惠僱員可在六月至八月期間共獲政府提供平均工資補貼23,200元，接近政府定下為每名僱員提供不多於每月$9,000的工資補貼上限。她認為計劃「用得幾好、幾盡」。

林鄭表示，未來政府會盡快完成在第一期收到的其他申請，當中涉及11萬名雇主及超過20萬名自僱人士；其次會在下星期公布首批已經領取保就業工資補貼僱主名單，日後每批僱主名單都會在網上公布。她呼籲市民不要以「污名化」態度看待僱主，指他們在艱難時期提出申請是為與僱員共渡時艱；另外政府亦會對保就業計劃代理人抽查，核實僱主提供資料真確性；最後她透露，第二期申請涵蓋時間為今年九月至十一月，政府爭取於今年七月或八月初開始接受申請。