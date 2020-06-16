高等法院前法官阮雲道逝世　享年77歲　曾審Hello Kitty兇殺案

高院原訟庭法院前法官阮雲道，消息指他今早在寓所離世，享年77歲。阮官曾在1994至1997年於港英管治時代的律政署任刑事檢控專員，並曾率領主控團隊處理受觸目的刑事案件。他在回歸過後離開律政司，轉到司法機構出任高等法院法官，主理刑事案件，包括駭人聽聞的Hello Kitty兇殺案。

徒弟早上收到阮官去世訊息

據悉，過往曾是阮官「徒弟」的現任大狀，今早收到短訊指阮已走了的訊息。亦有指阮官上周仍與友人飯聚，並與眾人有講有笑，突然傳來他的死訊，業內人士均表驚訝及婉惜。

資深大律師阮雲道，曾於1998至2008年出任高等法院法官。(資料圖片)

曾任港英時代刑事檢控專員

阮雲道於1943年在越南出生，5歲時移居香港，1970年獲英國大律師資格，之後在港私人執業，1994年加入當時的律政署，成為首名華人刑事檢控專員，他在1997年10月離開律政司，並由英籍資深大律師江樂士接任。離開律政司後，阮雲道於1998年加入司法機構，成為高等法院法官，主理刑事案件，2008年退休。



阮任刑事檢控專員時，曾率領律政署的一眾主控官，處理涉嫌寫信恐嚇多名政府高官的男子黃桂南，黃最後亦被裁定罪成。

重判Hello Kitty案誤殺罪成被告

阮後來轉任高院法官後，亦主要處理刑事案件為主，包括審理發生於1999年，23歲女子樊敏儀的兇殺案。樊疑遭人虐殺後碎屍，其頭顱更被藏在一個Hello Kitty公仔內。該案於2000年在高院審理時，亦是由阮官審理，惟3名被告陳文樂、梁勝祖及梁偉倫經審訊後，僅被裁定誤殺罪成，但阮官仍判3人終身監禁，更斥被告行為殘忍、變態、墮落、暴力、麻木不仁，又指連禽獸亦不會這樣對待同類。3人均有提出上訴，只有梁勝祖上訴得直，他後來改認誤殺，改判入獄18年。

另一綁票案判主謀入獄21年

阮官對嚴重罪犯不會辜釋，除了Hello Kitty案外，2003年曾審理一單左軚車王林益明的綁架案，該案被告綁架林並索款5百萬元。其中被告潘鑾彬罪成後，重囚21年，潘的黨羽亦判逾10年8月及11年8月等。

育有兩子一子任職金融業

阮官有兩名兒子，其長子從事金融業，次子阮家輝則讀文科，並曾在父親安排下參與法律工作。阮家輝曾在2000年涉藏毒被捕，但終獲律政司撤銷控罪，阮家輝在2010年6月在家中突暴斃離世。