香港首名華人檢控官余叔韶今年初離世　家人今為他舉行追思彌撒

香港首名華人檢控官余叔韶在今年一月離世後,其家人於今日(2日)早上約11時在天主教堅道大堂為余舉辦追思彌撒,由周守仁擔任主禮神父。門外人流不絕,家屬明言毋須花牌,故門外只見數個機構或親友贈送花牌致意,包括香港家庭福利會、中大文學館、東亞銀行、翁靜晶律師等人贈送的花牌,祝願他主懷安息。

香港大學法律學院於2013年授予余叔韶榮譽法學博士學位。(香港大學網頁)

多個法律界名人亦有出席追思彌撒,包括終審法院首席法官馬道立、現任律政司司長鄭若驊、前律政司司長梁愛詩、前政務司司長陳方安生、前終審法院首席法官李國能、非常任香港法官鄧國楨、前立法會議員兼大律師吳靄儀等。

吳靄儀:余叔韶十分照顧後輩

梁愛詩形容余叔韶在刑事法律界地位數一數二,亦關心香港社會。而前立法會議員、大律師吳靄儀亦指,余十分照顧後輩,即使看法不同,亦會尊敬他。

監警會主席梁定邦出席儀式後形容,余叔韶為人正直、富幽默感,自己亦曾跟他一起工作,最難忘的是余即使面對複雜個案,亦只會記下數個要點,更精於不同範疇的案件,「He is a lawyer for all seasons. 」

余叔韶的子女在追思彌撒上感謝父親的養育及栽培之恩,又分享昔日親子時刻,表達對父親的懷念之情,包括父女共舞、為女兒安排驚喜,與偶像見面等。

監警會主席梁定邦出席儀式後形容,余叔韶為人正直、富幽默感,讚揚他精於不同範疇的案件,「He is a lawyer for all seasons. 」(鄧穎琳攝)

終年96歲的余叔韶,於香港出生,就讀於香港華仁書院。1938年,當時16歲的余叔韶考獲政府獎學金並入讀香港大學文學系;畢業後在英國海軍情報局工作,及後轉投中國國民黨政治部,任陸軍少校;之後他再考獲香港政府勝利獎學金負笈英國牛津大學,於梅頓學院攻讀法律,並於1949年考取英國及愛爾蘭大律師執業資格。

1951年余叔韶獲委任為首名華人檢察官,兩年後開展大律師業務,至1960年代,他成為城中首屈一指的刑事大律師,並協助港大成立法律學院,亦是本港創辦的首間法學院。1970年至1980年期間,政府三度邀請余叔韶出任香港高等法院法官,但他認為聘任條款有欠公平,故婉拒。他於1983年退休。