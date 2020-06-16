香港民研：中國人身份認同感僅5.7分　創1997年來新低

香港民意研究所今日（6月16日）公布香港市民身份認同調查結果。結果顯示，「香港人」身份的認同感達8.6分，創去年來的新高；「中國人」身份認同感，則只有5.7分，創1997年8月以來新低。 香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，近日社會上有關注，指國安法實施後民調工作能否繼續下去。他指，自己的原則很簡單，會「假定無罪」繼續做現時的工作，如果有人認為他犯法，麻煩向他仔細解釋，他不會自行審查配合。

調查指，「中國人」身份認同感，僅獲5.7分，創1997年有紀錄以來新低。（資料圖片）

民研計劃於6月1日至4日，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,002名香港居民，具體指數會按照政府統計處提供的年齡、教育程度及經濟活動身分等因素作加權調整。

最新結果顯示，以沒有涉及身分對立問題的獨立評分計，無論是按認同感、重要性或認同指數排名3項數據，「香港人」身份認同感均繼續排行第一位，之後是「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。

其中，「香港人」身份的認同感達8.6分，創2019年6月以來新高；「亞洲人」身份認同感為7.8分；「世界公民」身份認同感為6.9分；「中華民族一分子」為6.2分，創2007年6月有紀錄以來新低；「中國人」為5.7分，創1997年8月以來新低；「中華人民共和國國民」為4.9分。

在單項選擇方面，自稱為「香港人」的受訪者有50%；「中國人」有13%；自稱「香港人」和「中國人」混合身份有36%。

以年齡細分，18至29歲受訪者中，有81%自稱為「香港人」，30至49歲為61%，50歲以上則有33%；自稱「中國人」的受訪者，18至29歲有4%，30至49歲有5%，50歲以上有20%。

（左起）香港民意研究所數據科學經理戴捷輝、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華、香港大學心理學系副教授陳濬靈。（香港民意研究計劃fb直播截圖）

學者：建構身份認同 單方面灌輸作用不大

香港大學心理學系副教授陳濬靈指出，身份認同可以按時間改變，「自己是什麼人」的問題，不單純是一個客觀事實的認知，而是包括情感上選擇。而身份認同，最後又會驅使個人去做一些不同的行為。學術上，影響身份認同的因素主要有4大項，包括在什麼地方出生、長大、受教育；文化語言的認同；集體回憶；共同的價值觀。

他指，香港人和中國人本身兩者身份不一定對立，理論上是共存，但在市民的意見上，開始見到對立之跡象，亦即兩者呈反比。另外不只是年輕人，就連成年人，即30至49歲一群，對「中國人」身份的認同感都出現明顯的下跌。

陳濬靈指，現時是多元社會，思考身份認同時，不可能只要求別人「認知」自己是什麼人，更重要的是從情感、動機上支援，給出原因，為何要認同某種身份。他表示，近年政府不斷嘗試灌輸國家觀念，但明顯並不成功，這不只出現在年青人上，成年人也是。他認為，身份認同不可能只是「灌輸」所謂「客觀的信息」。

鍾庭耀表示，現有的民調工作會繼續做。（香港民意研究計劃fb直播截圖）

鍾庭耀：民調繼續做 不會主動審查配合

鍾庭耀其後表示，近日有不少朋友關心，在目前的時局下，《國安法》即將實施，民調工作可能觸碰到一些敏感政治議題，有沒有受到考驗。

他指，過往負責做調查、投票等工作，考慮只有兩個：一、法律框架如何改變。他會「假定無罪」，所有他認為有意義的工作都會繼續做，如果有人認為他犯法，就明確向他表示有什麼地方犯法，自己不會做審查主動配合；二、民間社會還是否接受他的工作。他指，民調這回事的確不是100%純學術的事情，因為總需要市民支持，工作才能繼續下去。