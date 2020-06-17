田北俊組「希望聯盟」冀重返中間路線　主力直選料不會對撼自由黨

自由黨榮譽主席田北俊近月成立「希望聯盟」，5名發起人包括田北俊、周梁淑怡、劉健儀、鍾國斌和林文傑。田北俊今早(17日)出席商台節目訪問時表示，雖然5名發起人全屬自由黨班底，但他們的立場跟現時的自由黨完全不同，聯盟希望重回以前自由黨的中間路線。

田北俊牽頭成立的希望聯盟早前去信全國人大委員長栗戰書，對人大立法的決定表示理解，並提出五個市民特別關注的要點，包括立法不應有追溯力，應在本港法院審案等，期望人大能夠採納並釋除市民疑慮，讓立法工作順利進行。

田北俊坦言現時自己和自由黨的主流意見有嚴重分歧，笑言「如果我喺十幾年(前)，就光復自由黨」，指自由黨現在幾乎全站在建制的一邊。又表示自己年事已高，不想重新組黨，「搞政黨好大件事，又要寫黨章黨綱，又要招黨員。」希望聯盟以有限公司形式成立，五人都是公司董事，股東僅他一名，「開個戶口，有啲錢，做下廣告助選。」

希望聯盟有意派3人出戰直選，包括港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌、中科興業董事總經理潘焯鴻，及曾有份編撰港大刊物《學苑》《香港民族論》的李啟迪。田北俊稱沒主動找人加入，幾位年輕人主動接觸他，因為他們都相信「中間路線」。又指聯盟主力在地區直選，相信不會有機會對撼主戰功能組表的自由黨。

李啟迪曾向其表示當年立場不太實際

其中李啟迪過去曾經同港大學生會《學苑》時任總編輯梁繼平編撰《香港民族論》，田北俊形容李「當年超黃」，但認為他編撰《香港民族論》似是寫論文多於真心相信該理論。又指李在外資銀行工作多年，曾向他表示自己當年的立場「唔係好實際」，認為可以給年輕人一個機會改過自新，相信李已放棄港獨理念。

對於港區國安法，田北俊指由於香港一直不就23條立法，北京有意見可以理解，聯盟有向中央提意見，包括立法不應有追溯力，應在本港法院審案等，其實等於行中間路線。「至於中間路線有無人支持，真係九月選過先知。」

民建聯創黨主席的曾鈺成、前財政司司長曾俊華在四月時曾與田北俊同場，在街頭派印有「希望聯盟」字樣的口罩。田北俊表示，曾俊華支持他成立聯盟但不想積極參與，曾鈺成的中間路線看法與他們接近，但對方是民建聯成員，相信未必能合作。