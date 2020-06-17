敖卓軒受外媒訪問言論惹網民不滿　黃之鋒FB致歉：不會清理門戶

眾志常委敖卓軒日前接受《BBC》及《衛報》訪問，表示自己認為美國總統特朗普的角色不太重要，並指香港政治運動不完美是因有一批支持特朗普的「極右」人士活躍。有關言論惹起「連登」網民不滿，兩方不斷隔空開火，「連登」網民更於社交網站Twitter發起不信任動議。 眾志秘書長黃之鋒今早（17日）在Facebook回應事件，就著眾志國際組的嚴重缺失代表眾志致歉。對於網民要求自己清理門戶，黃之鋒自言雖然不同意敖卓軒的言論，但「不割席」不只適用於抗爭「手足」，亦適用於團隊工作伙伴；寧願網絡上的批評，歸究作為秘書長的自己未能妥當督促工作。

「連登」討論區連日出現多個帖文，批評敖卓軒（右一）接受外媒訪問時的言論不當。（資料圖片／黃之鋒fb）

「連登」討論區連日出現多個帖文，批評敖卓軒接受外媒訪問時的言論不當，敖卓軒在個人instagram帳號進行反擊，更稱自己在華盛頓所作的貢獻是「所有人一世加埋都多千倍萬倍」；網民隨後發起投票提出不信任動議，要求敖卓軒道歉及退出國際線。敖卓軒昨日（16日）於Facebook解話，自言希望外界不會誤以為香港人偏袒美國任何一個政治派系，對於未能充分反映港人主流的看法將有所反思；又對自己在instagram極不友善的反駁致上最深的歉意。

黃之鋒今日亦在Facebook撰文，憶述去年的今日是自己離開監獄的日子，感謝「連登」網民的支持，亦自言有細閱每一個關於自己的帖文。對於近日網民對眾志的想法及批評，黃之鋒表示仍在反省當中，就著眾志國際組的嚴重缺失，代表眾志跟各位關心事態的港人致歉。他強調，在國際取得的成果絕對是「前線」用血汗淚水換取得來，就著敖卓軒於訪問的失言、言詞不當及心態問題，以致失信大家感到非常慚疚。

有網民提出眾志要清理門戶、辭退敖卓軒，黃之鋒就解釋指自己於外國的所有發言稿均出自敖的手筆，加上眾志不能用一般團體的常理運作，寧願網絡的批評歸究於自己督促不善。他在文末引用本土民主前線前發言人梁天琦的話，「當有朝一天我不再是做自己的時候，請你們將我拉下來」，希望在國安法壓境之際仍可力挽狂瀾。