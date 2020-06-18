立法會通過上財政年度追加撥款　警務處涉3.74億元

涉及約367.5億元的《追加撥款(2018-2019年度)條例草案》，於去年10月進行首讀後交由內會審議，後因內會停擺而被「扣起」。草案今日（18日）終重交大會進行二讀及三讀，民主派議員反對當中涉及警務處3.74億元的追加撥款。公民黨楊岳橋指出，警隊已從其他政府部門調撥6.5億元，批評制度如無底深潭。 建制派何君堯則反指，撥款亦涉教育開支，批大學生只會「攬炒」，對通過撥款亦感到不情願。草案最終以36票贊成、19票反對獲得通過。

民主黨鄺俊宇斥政府近日多次繞過立法會對海洋公園及國泰等批出公帑，而與民為敵的警隊更是最沒有資格得到市民的錢。（羅君豪攝）

根據《公共財政條例》，如果政府結算上年度財政狀況時的實際開支，超逾撥款予該總目的款額，須向立法會尋求追加撥款。

2018-2019年度的追加撥款今日於立法會會議上展開二讀及三讀，公民黨楊岳橋發言反對。楊岳橋就草案提出2項修正案，要求削減警隊及懲教署的撥款，財庫局去信立法會主席梁君彥，指追加的撥款需整體審視，梁君彥裁定修正案離題。楊岳橋指出，警隊於上年度超支3億元，財政司又運用權力繞過立法會，批准警隊從其他政府部門領受6.5億元，批評制度猶如無底深潭，亦不滿要浪費公帑於一個工作表現惹全港民憤的部門。

民主黨鄺俊宇稱，警隊「與民為敵」，最沒資格得到市民的錢，又稱追加的撥款雖已使用，但作為議員仍應履行《基本法》賦予的權力進行質詢，「畀你係仁慈，唔畀你係道理」。

謝偉銓批評，民主派議員凡是牽涉警隊的開涉及國家安全、主權及民族尊嚴的議案均會反對，難以想像民主派取得過半數議席後，立法會將變成怎樣。 （羅君豪攝）

追加撥款涉教育局 何君堯：社會沒有虧欠年輕人

建制派何君堯就反駁指，不同意追加撥款中涉及教育局的39億元，批評撥款予大學教出來的學生只懂「攬炒」，認為社會沒有虧欠任何一位年輕人，自言是很不情願地同意通過撥款。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則批評，民主派議員凡是牽涉警隊的開涉及國家安全、主權及民族尊嚴的議案均會反對，難以想像民主派取得過半數議席後，立法會將變成怎樣。

何君堯不同意追加撥款中涉及教育局的39億元，批評撥款予大學教出來的學生只懂「攬炒」，認為社會沒有虧欠任何一位年輕人，自言是很不情願地同意通過撥款。（羅君豪攝）

立法會今早亦在民主派只有人民力量陳志全一人在席的情況下，以41人贊成通過《2019年版權(修訂)條例草案》。修訂將優化《版權條例》中涉及閱讀殘障人士的版權豁免，令條例符合《馬拉喀什條約》的標準。