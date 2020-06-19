反對公務員工會參與罷工公投　聶德權：令人覺得與政府對著幹

「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」發起明（20日）就反對國安法的罷工罷課公投，至少30個工會參與行動，包括新公務員工會。其主席顏武周日前指公務員有權利參與投票，並非反對港區國安法。 公務員事務局局長聶德權今(19日)向公務員發信，指以公務員工會名義參與所謂「罷工公投」的「聯合工會行動」，會使外界誤以為他們是代表多數公務員，令人覺得公務員與政府對著幹，嚴重損害公務員隊伍的良好聲譽。

公務員事務局局長聶德權今(19日)向公務員發信，指以公務員工會名義參與「罷工公投」，會損害公務員隊伍聲譽。(余俊亮攝)

聶德權在「局長給同事的信」中提到，有公務員工會公然鼓動公務員參與所謂「罷工公投」，反對國家安全立法。 他指《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力。

聶又指《基本法》訂明公務人員必須盡忠職守，對香港特別行政區政府負責。根據《公務員守則》，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，不受本身的政治信念所支配或影響。公務員有責任在行政長官的領導下落實好有關國家安全立法的工作，不可以進行有關反對港區國家安全立法的行為。

他表示，以公務員工會名義參與所謂「罷工公投」的「聯合工會行動」，會使外界誤以為他們是代表多數公務員，令人覺得公務員與政府對著幹。這對其餘絕大部分一直盡忠職守、緊守崗位的公務員極不公平，亦會嚴重損害公務員隊伍的良好聲譽。