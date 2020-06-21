立法會選舉｜民主派初選截止報名　梁頌恆突選新東　12隊大混戰　

立法會選舉9月舉行，民主派於下月11至12日舉行初選，報名期昨晚（20日）截止，共52張名單報名角逐5區直選、超區及衞生服務界的出線權。 其中新界東選區競爭最激烈，共12張名單角逐7個出線名額，其中最令錯愕的是，因宣誓風波被取消立法會議員資格的梁頌恆，在最後關頭報名出戰新東初選。

梁頌恆於2016年立法會換屆選舉，以梁天琦的Plan B姿態出戰新界東直選，與李東昇合組名單，以37,997票取得一席。（資料圖片/張浩維攝）

一覽各區初選名單

港島區（初選兼棄選雙軌制，8隊出選，出線名額待定）：民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻、香港眾志羅冠聰、中西區區議員梁晃維、南區區議員彭卓棋、東區區議員徐子見、南區區議員袁嘉蔚、灣仔區議會主席楊雪盈

九龍東（初選兼棄選雙軌制，6隊出選，5隊出線，民調最低的兩隊需棄選）：民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、民協施德來、人民力量譚得志、香港眾志黃之鋒／觀塘區議員梁凱晴、觀塘區議員李嘉達



九龍西（初選兼棄選雙軌制，9隊出選，出線名額待定）：民主黨黃碧雲、社民連岑子杰、民協何啟明、張崑陽、香港本土毛孟靜、深水埗區議員劉偉聰、馮達浚、劉澤鋒、Jeffrey Andrews

新界西（具約束力初選，6隊最終出線） ： 民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、新同盟譚凱邦、朱凱廸、工黨吳敏兒、元朗區議員伍健瑋/林進、黃子悅、屯門區議員張可森、街工盧藝賢／梁耀忠

新界東（具約束力初選，7隊最終出線）：民主黨林卓廷、公民黨楊岳橋、社民連梁國雄、新同盟范國威、人民力量陳志全、何桂藍、區政聯盟柯耀林、劉頴匡、鄒家成、呂智恆、梁頌恆、大埔區議員陳振哲

超級區議會（5隊出選，4隊出線）：民主黨鄺俊宇、民主黨涂謹申、公民黨李予信、荃灣區議員岑敖暉、元朗區議員王百羽

衛生服務界：李國麟、劉凱文、余慧明、袁偉傑

民主派初選於7月11至12日舉行。（資料圖片）

52隊角逐5區直選、2功能界別

民主派初選昨晚截止報名，民主動力召集人趙家賢表示，共有52隊報名出戰初選，其中九龍東6隊、九龍西9隊、新界東12隊、新界西8隊、香港島8隊、超區5隊，以及衛生服務界4隊，參選名單將於周三（24日）正式公布。

新界東初選出現戲劇性變化，原計劃從張超雄手中接棒的工黨主席郭永健退選，稱希望民主派能奪取最多議席，形容是策略及其個人意願；北區區議會主席羅庭德的兄長羅庭輝，最終沒有報名參選。另一邊廂，《香港01》從多方消息確認，因宣誓風波被DQ的梁頌恆突然報名出戰新界東初選。

梁頌恆於2016年立法會換屆選舉，以梁天琦的Plan B姿態出戰新界東直選，與李東昇合組名單，以37,997票取得一席，不過在宣誓時因展示「港獨」旗幟，最終被褫奪議員資格。2018年9月，梁頌恆加入「香港民族陣綫」，擔任發言人一職。

街工名單或被DQ

新界西初選同樣風起雲湧，設6個出線名額的新界西有9隊出選，「天水連線」由元朗區議員伍健瑋排在首位出選，另一區議員林進則排在名單第二；街工主席盧藝賢與梁耀忠合組的名單，或因拒認初選具約束力，很大機會被取消初選參選資格。

街工主席盧藝賢與梁耀忠合組的名單，或因拒認初選具約束力，很大機會被取消初選參選資格。（資料圖片/羅君豪攝）