立法會選舉｜多人宣布參與民主派初選　無懼被DQ風險反國安法

立法會選舉將於9月舉行，選舉事務處今日（19日）公布，提名期會於下月18日展開，而爭取「35+」的民主派初選則會於11及12日舉行。眾志秘書長黄之鋒，職工盟主席、工黨吳敏兒，新民主同盟、荃灣區議員譚凱邦及深水埗區議員劉偉聰，今日相繼宣布參與初選。 面對國安法壓境，甚至被威脅指反對立法會被DQ，多名參選人都表明不會退縮。黄之鋒表示，明白參選有被取消資格的風險，認為在國安法下，不排除自己會被「送中受審」，或者整個換屆選舉被取消。但他重申，參選是向港人表示初選及「35+」的重要性，是次初選可能是最後一次可以自由選擇、沒有政治篩選的選舉。

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黄之鋒以一人名單參與民主派九龍東初選，今日於觀塘裕民坊外收集選民提名。黄之鋒批評，「港版國安法」摧毀香港自治，認為立法的首要針對對象是國際戰線，稱香港眾志是榜上有名。他又表示，如果有越多人投票給參與海外遊說的候選人，當中央打壓及清算時，就意味住將面對更大的民意反彈及壓力，又希望可以借初選去量化市民對國際線的支持度。他重申，未戰先降不是選擇，堅持是別無他選，未來也會就不同議題及國安法，與地區盟友合作。

被指是黄之鋒「Plan B」的觀塘區議員梁凱晴認為，選票可以成為黄之鋒進行海外遊說的力量，又認為應該利用僅餘空間抗爭，例如立會過半後可以否決惡法及大白象工程。

吳敏兒戰新西：將工會力量帶進議會

吳敏兒今日報名參與初選，於港鐵荃灣站外宣讀參選宣言，同黨的前立法會議員劉小麗及主席郭永健均有到場。吳敏兒形容，現在是黎明前的黑暗，即使國安法壓境，仍會繼續抗爭、爭取未來。她表示，會放棄自己的英國公民身份，與市民齊上齊落。吳敏兒指，民主派曾以為妥協是出路，但反修例風波證明此路不通，現時是要全面抗爭、寸土必爭，承諾會將工會力量帶進議會。她又稱，與其擔心是否會被DQ，更實際的是做好自己，集結力量面對打壓。

譚凱邦：已做好「Plan B」準備 不懼DQ

新民主同盟譚凱邦於同一地點收集選民提名，同黨的前立法會議員范國威亦有撐場。對於有指反對國安法會被DQ，譚凱邦就認為紅線可隨時改變，若因懼怕而不反對就枉為民授議員，已做好「Plan B」的準備。他又保證一旦當選，會否決財政預算案，並做好對抗爭者的支援。

譚凱邦亦坦言，「35+」尚有很多未知之數，包括功能組別議員未必具有抗爭意志，惟可以確定的是能利用優勢掌控行管會，爭取停止追收被DQ議員開支、清算立法會保安及因反對惡法損壞死物一概毋須負責。

被稱為「逆權大狀」的深水埗區議員劉偉聰，就於又一村創新中心前宣布出戰九龍西初選。劉偉聰指，這個地點是自己當日首次擺街站的地方，具有特別的意義。他表示，香港近日歷經驚濤駭浪，見證着人性的卑劣，自己憑着良心落子無悔。