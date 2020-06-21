港版國安法｜法律專家小冊子：立23條後不會廢止國安法

「港版國安法」草案內容昨日公開，當中提及中央將在香港設立「國家安全公署」、特區成立國家安全委員會、審理國安案件的法官由特首指派等。 具建制背景的「香港邁向明天」關注組今日（21日）發表《法律專家答疑 香港國安立法20問》小冊子，當中提到即使將來特區政府就《基本法》23條立法後，「港版國安」法亦不會從《基本法》附件三中移除，兩者將共同構成維護國家安全的法律保障體系。 小冊子又觸及其他爭議點，指香港設立駐港國安機構，是香港維護國安必不可少的環節，「必須預估到香港特區可能出現『管不了、管不好』的某些特殊情況，並從制度和執行機制方面確保在出現這些特殊情況時，仍能有效辦理有關犯罪案件，而不至於縱容犯罪。」

含建制人士背景的「香港邁向明天」關注組發表小冊子，解答有關國安法問題。

23條、國安法不能相互取代

小冊子以一問一答形式展現，在20條問答題中，第14條問到，若將來完成《基本法》第23條立法，港區國安法會否從《基本法》附件三中移除。小冊子回答指，全國人大常委會有關立法與香港特區依據《基本法》第23條制定的相關法律，是兩個不同層次的法律，不能相互取代，因此不存在特區有關立法完成後，全國人大常委會有關立法廢止的問題。

小冊子續指，將來待《基本法》23條立法完成後，兩者將共同構成在香港特區維護國家安全的法律保障體系。

小冊子又回應有關國安法會否設追溯期的疑問。小冊子列出的意見指，內地與香港在刑事法律制度方面，遵遁基本一致的原則，即實體法層面的法不溯及既往、罪刑法定、罪責型相適應；程序法層面的程序公正、無罪推定、保障犯罪嫌疑人和被告人辯護權。

小冊子指，上述原則會體現在今次立法中，又指一般參加示威遊行者不會被秋後算賬，而極少數曾組織實施危害國家安全的人，是可以依據香港本地法律追究責任。

小冊子提到，香港設立駐港國安機構，是香港維護國安必不可少的環節。（小冊子截圖）

指定一批法官審國安案件 非逐案選擇

昨天公佈的國安法草案中，提及特首將指派法官處理涉及國安控罪的案件。小冊子意見認為，有關規定不干預司法獨立，因司法獨立指的是審理具體案件時不受干預，而草案的規定只是在各級法院法官中，指定一批適合審理危害國家安全犯罪案件的法官，而非就具體案件選擇主審法官。

小冊子又指出，規定未就法官國籍作出限制，是體現對特區現行司法制度的尊重，又強調縱觀世界其他地方，亦沒有外國人擔任法官審理國安案件。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（資料圖片/AP）

在小冊子第16條中，意見亦指出國安法實施後，鼓吹港獨將會被規管，「和主張納粹、煽動民族仇恨」一樣，不屬於一般言論自由的範疇。

至於日後立法會議員或參選人若表明反對國安法，會否被取消資格？小冊子雖沒有直接會用，但就引述國安法草案，指維護國家主權及領土完整，是香港同胞及全中國人民的共同義務，同時表示草案規定列明出任公職人員必須簽署文件及宣誓，擁護效忠基本法，效忠特區政府。小冊子意見認為，若有關議員和參選人言行不認同「一國兩制」及基本法，已有過法律處理及先例可遁。