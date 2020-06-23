田北辰：應列明特首委任法官客觀基礎　葉巧琦：指定名單亦屬篩選

港區國安法草案說明上周六（20日）公開，包括中央將在香港成立「國家安全公署」、特區成立國家安全委員會、審理國安案件的法官由特首指定等。 大律師公會副主席葉巧琦今日（23日）在港台節目中表示，目前特首只能根據司法人員推薦委員會的推薦委任法官，從來沒有權指定法官的清單，認為仍然存在憂慮。港區人大代表、立法會議員田北辰則指，法例應該清楚列明特首指定法官的客觀基礎，讓港人信服。

葉巧琦。（資料圖片）

葉巧琦：特首從來無權指定清單

葉巧琦指，草案説明提到特首可從暫委或者特委法官中指定法官處理國安案件，單單由特首指定一個法官名單，都屬於一種篩選，因此仍然存在憂慮。

她指有人引述《竊聽條例》提到特首可以指定法官清單，但其實那都是特首根據首席法官的推薦委任法官，特首一向無權指定清單。葉巧琦認為，日後特首作為維護國家安全委員會主席，一方面要維護司法獨立，一方面又受中央監督和問責，如果再有權指定法官，明顯有角色衝突。她認同終審法院前首席法官李國能的建議，在條例加入規定，要求特首根據司法人員推薦委員會的推薦委任法官。

田北辰則指，法例需要清楚寫明特首指定法官的客觀基礎，令港人信服。他表示，近日有說法指國安法可能不設陪審團，認為如果屬實不設陪審團，是極不理想，因為國安法罪行的刑罰一般都不會輕，而現時高刑罰案件大多在高等法院審理，設陪審團才是正常做法。田北辰指，陪審團會有自己看法，這可平衡社會對特首選擇法官的觀感。

田北辰又指，法例應清楚寫明中央在特定情形下，行使管轄權的範圍、理據等原則；如果涉及疑犯移交内地審理，他建議先由本地法院同意，改善市民的觀感。