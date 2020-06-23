港版國安法〡譚耀宗：特殊情況下若港府要求　中央可移交內地審案

「港版國安法」草案說明上周六（20日）公開，當中列明在特定情形下，中央對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。全國人大常委譚耀宗表示，立法後當特區政府遇到一些在特殊及極端情況下無法處理的國安案件，並要求中央協助，若獲中央同意就會移交內地起訴及審理。 譚耀宗今日(23日)出席港台節目《視點31》時表示，上述的特殊及極端例子，可能是因本港執法部門及法院受到衝擊，或涉及國際關係，特區政府無法處理，故提請中央尋求協助，強調有關情況並非胡亂發生，大部份案件都是由香港的執法機關執法和起訴，並在香港法院審理。

全國人大常委譚耀宗認為，草案只針對極少數人，內容亦以最大程度兼顧《普通法》的特點，希望「港版國安法」可為香港社會帶來穩定。（資料圖片）

譚耀宗表示，中央在今次立法過程中非常信任香港，認為市民無需過份擔心。對於全國人大常委會擁有「港版國安法」的最終解釋權，他強調，在香港回歸23年後中央只釋法5次，並且每次都是由港府或法院要求，並非胡亂釋法，做法有依據。

譚耀宗又透露，在《草案》說明公開前，曾有人建議在立法後將犯案者送回內地審案，或由內地法官在香港審案，但在審議草案時，因有人大常委建議要尊重「一國兩制」，最終沒有落實有關建議。

一般外國聯繫無問題 正常採訪工作不受影響

對於外界擔心容易誤墮「勾結外國或境外勢力」的陷阱，譚耀宗強調，港人正常與外國的聯繫並無問題，例如移民外國及在外資公司工作等，至於記者日後能否採訪內地維權人士？譚耀宗強調正常採訪工作必定不會受影響。

9月立法會選舉將至，究竟民主派若表明反對「港版國安法」會否被DQ？譚耀宗指屆時要由選舉主任作最終決定。但他特別提到，議員宣誓時需表明擁護《基本法》及香港特區，而「港版國安法」將會成為《基本法》的一部分，若有人反對國安法，是否與擁護《基本法》有矛盾，這點需要注意。