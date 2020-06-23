港版國安法〡在港辦12座談　張曉明等南下　稱立法對香港是守護神

中聯辦發出新聞稿表示，全國人大常委會法制工作委員會會同國務院港澳事務辦公室、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，今日（23日）在香港中聯辦內舉辦了12場座談會，聽取香港社會各界對「港版國安法」草案的意見。 國務院港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委會法工委副主任張勇，以及中聯辦副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛出席會議。

港澳辦副主任張曉明（再出發大聯盟影片截圖）

中聯辦在新聞稿中表示，來自香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、勞工等界別以及社會團體、地區團體的120名代表人士，參加了座談會並坦誠表達意見。報道指，與會人士一致表示支持港版國安法，認為制定該法將堵塞香港特別行政區在維護國家安全方面的法律漏洞和執行制度的缺失，有利於保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠。報道又指，與會人士普遍希望該法儘快頒佈實施。

新聞稿又指，中央有關部門負責人在聽取意見時表示，香港國安法將著重解決香港特別行政區在維護國家安全方面存在的突出問題，為有效防範、制止、懲治分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等犯罪提供法律保障。立法將體現「一國兩制」方針，既考慮維護國家安全的實際需要和剛性要求，又考慮兩種制度的差異和香港的實際情況；既考慮與國家憲法、基本法相一致，與維護國家安全的全國性法律相銜接，又考慮與香港現有法律體系的相容和互補；既考慮國家法律制度的特點，又考慮普通法的傳統和習慣。

中聯辦的新聞稿強調，為確保這一法律在香港特別行政區得到有效實施，中央保留在特殊情況下對某些嚴重危害國家安全的犯罪案件行使管轄權是必不可少的。立法將體現「懲治極少數，保護大多數」的原則，確保香港實行的資本主義制度不變，確保香港居民依法享有的各項權利和自由不受減損，確保香港的司法獨立，確保外國人在香港的一切合法權益和外國投資者對香港的信心。對於絕大多數香港居民來説，這一立法將增加一個「守護神」，可以更充分地享有「一國兩制」的制度優勢，在更安全、更穩定、更和諧的社會環境下生活、工作、創業。