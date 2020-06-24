國安法｜林鄭稱指定法官前先徵詢首席法官　郭榮鏗質疑屬「人治」

「港版國安法」草案說明上周六（20日）公開，提到審理國安案件的法官由特首指定，引起法律界質疑。特首林鄭月娥昨日指，各級法院的法官目前一向是由特首任命，又稱指定法官名單前，必定會徵詢首席法官的意見。 法律界立法會議員郭榮鏗今日（24日）在港台節目《千禧年代》回應指，特首的說法是「講啲唔講啲」，因為特首所提的例子，實際上是被動地委任法官，質疑特首說法混淆視聽。他又指，特首稱實際上都會徵詢首席法官的意見，只是一個「人治」的安排，不是一個制度：「你會問意見，如果你下任唔問，咁又點？」

林鄭昨日回應特首委任法官的問題。（資料圖片/鄭子峰攝）

中聯辦昨日表示，中央有關部門在香港舉辦了12場聽取香港國安法意見的座談會。郭榮鏗表示，自己沒有獲邀發表意見，認為反正北京「通常都唔會聽反對意見」。他指，特首昨日稱各級法院法官目前一向是由特首任命，是「講啲唔講啲」，因為特首所提的例子，實際上是被動地委任司法機構、司法人員推薦委員會提名的法官，而不是主動去揀選一個名單，所以特首昨日的說法是混淆視聽。

郭榮鏗指，行政長官未必有專業法律知識，不會知道司法界處理案件時靠什麼專才、案件的性質、法官的意願和工作量等，這些都是司法機關內部運作。他又認為，特首作為維護國家安全委員會主席，又同時負責委任法官，有明顯的角色衝突。他重申，由誰處理案件、怎樣判案是司法機關獨立處理，由特首揀選法官，終會損害司法獨立。

至於林鄭稱日後指定法官時，一定會先問首席法官意見。郭榮鏗認為這不是一個機制，只是一個「人治」安排，「如果首席法官提完意見，佢（特首）唔滿意，咁又點？你會問意見，如果你下任（特首）唔問，咁又點？」他認為，香港是一個重視法治的地方，做事要根據機制、條例，而不是人治處理。

有媒體引述人大法工委副主任張勇的言論，指由特首指定一批適合的法官，可避免有關法官在審案時可能陷入「雙重效忠」境地。郭榮鏗認為，相關說法並不全面，有所混淆，因為有「外國國籍」和法官「效忠什麼」是兩個不同概念，法官在香港司法機構工作，當然會效忠香港特區和《基本法》、按法律判案，不應用國籍、膚色等標準區分法官。他又反問，很多中國人、立法會建制派議員都有外國國籍或居留權，到底誰才是「雙重效忠」。

張國鈞。（資料圖片）

張國鈞：是否由外籍法官處理 待實際國安案件而定

行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞表示，他亦未有獲邀出席在中聯辦舉行的座談會，也是記者問起才得知。他指，中央聽意見有各種不同方法，會充分考慮意見，又認為社會有很多不同人士大原則上都支持立法，社會的關注點，包括追溯力、外籍法官、執法權力等問題，草案說明都已解答。

有關張勇「雙重效忠」的說法，張國鈞指要有具體案件，才可討論是否由外籍法官處理。但原則上，他同意要預留一個空間，如果名單中有個別法官不適合某宗案件，會有其他法官取代，以免有利益衝突嫌疑。他相信，不一刀切規限法官國籍，已經平衡國安需要和香港人的考慮。

對於中央對國安案件保留管轄權，張國鈞指全國人大常委譚耀宗已說明，只有極少數案件需要有關安排，例如涉及外交層面的極端案件，有關安排屬「兜底」做法。但他相信，絕大部分涉及國家安全的案件，正常情況下都可在本港處理。張國鈞又希望，中央盡早公布法律條文細節，讓社會盡早掌握。

葉巧琦。（資料圖片）

被林鄭批評 大律師公會葉巧琦：人身攻擊沒必要

林鄭月娥昨日不點名批評大律師公會副主席葉巧琦指特首指派法官「聞所未聞」的言論，實則是「孤陋寡聞」。葉巧琦於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，大律師公會是根據新華社聲明提出憂慮，指特首所說的現行「委任」程序，與草案說明中的「指定」有所不同，強調如果經過篩選，就一定是行政干預。

她強調，法治必須在人面前彰顯（Justice must be seen to be done），提出質疑並非不信任法官，而是法治社會從來不是相信人，而是要對制度有信心。葉巧琦認為，日後特首作為維護國家安全委員會主席，既要維護司法獨立，又受中央監督和問責，如果再有權指定法官，明顯有角色衝突。

至於「孤陋寡聞」的批評，她認為人身攻擊沒有必要，而為了避免不必要的爭論，特首應該澄清《國安法》到底賦予她什麼職責。