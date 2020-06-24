聶德權：公務員制定政策要顧及國家　不能單從香港本位出發

立法會大會今日（24日）開會，在口頭質詢環節，民主黨胡志偉關注公務員事務局局長聶德權早前表示，特區政府聘用的公務員在一國兩制下，同時是國家公務員的言論。 聶德權回應時強調，在「一國兩制」方針下，特區政府公務員同時是國家的公務員，在考慮問題時不能單從香港的本位出發，而要同時兼顧香港是國家的一部分。 聶德權指，相信言論對大部分公務員無影響，因他們主要工作只涉及執行職務，為市民服務，但強調公務員在履行職務時，不能被其政治信念影響，並應支持及配合政府的工作。

民主黨胡志偉。（張浩維攝）

聶德權表示，由於香港實施「一國兩制」，故《中華人民共和國公務員法》並不適用於香港，強調只有《基本法》附件三所列明的內地頒布法例，才能在香港實施。

他又指，作為中、高層公務員，在政策制定時需要考慮香港是作為中國的一部分，認為日後若有任何問題，需要透過行政長官處理並向中央反映。聶德權強調，公務員需要向特區政府及行政長官負責，而行政長官同時需向特區及中央政府負責，顯示公務員透過特區政府和行政長官，與中央政府在憲制秩序上聯繫。

聶德權說，「政治中立」是指公務員在履行職務時，不能被其政治信念影響，要對政府和行政長官完全忠誠，公務員亦要不偏不倚地履行政府政策。