陳方安生引退︳葉劉憶當年：陳太曾憧憬做特首　為反政府埋下伏線

前政務司司長陳方安生今(26日)發聲明，稱因女兒猝然離世，造成沉痛打擊，加上已年屆八十，從公民及政治工作退下來。 有「香港鐵娘子」之稱的陳方安生，從港英年代出任高官，至退休後活躍政壇、參與2007年立法會補選，在香港政壇具有份量。多年來與陳太既曾共事又連番交手的葉劉淑儀，於接受《香港01》訪問時，首先稱尊重其個人決定，隨後又大話當年，對其離開政府後「變得民主」，「可能是她的心結」，指當年未代港督彭定康力捧陳太做特首「人所共知」，令她非常憧憬可以成為回歸後首屆行政長官，然而最後由董建華出任，「我相信佢好失望」，認為自此成為陳太的心結，令她之後變得反政府。 葉劉不謂言，「我最不滿佢成日走去美國、唱衰香港」。

指陳太為選舉、選票變成民主派

作風硬朗果斷的陳方安生，港英年代已成為首位華人布政司，回歸後為首屆特區政府的政務司司長，2001年宣布以私人理由，提早退休。到2005年，陳方安生再度重新活躍於香港政壇，參加爭取香港普選大遊行，此後爭取民主旗幟鮮明，並於2007年勝出立法會港島區補選，擊敗同為高官出身的的前保安局局長葉劉淑儀，晉身立法會。

現為立法會議員的葉劉淑儀，如今談起與陳方安生多年來的交集，指陳太在政府工作多年，從來都沒有支持民主發展，離開政府後立場急轉彎，為了選舉、選票變成民主派，「她做政府的時間，是港英年代，官僚管治，從來都沒有推動民主發展，我想她甚麼叫民主理念，咩都唔知」。

在《逃犯條例》問題上，葉劉指當年回歸後，擔任保安局局長時，是時任政務司司長的陳方安生著她到北京討論引渡協議、雙方移交逃犯安排等，但陳太卻於去年行出來反對《逃犯條例》。



「爆料」彭定康力捧做特首 估計成陳太改變立場關鍵

回歸前為首位華人布政司，葉劉稱當年彭定康欲力捧她做特首，更派當時政治顧問去遊說西方國家，著他們向北京表達支持陳方安生做特首，「當時我都有份坐係度」，令陳太非常憧憬自己可以做特首。然而，最後由董建華為首屆行政長官，「我相信她好失望，亦可能這就是她的心結」，相信這是令到陳方安生立場之後變成反政府場的最大原因。葉劉續稱，陳太不服董生，到2000年9月陳太上京述職，時任國務院副總理錢其琛要求她「更好地」支持董建華，陳方安生於2001年宣布以私人理由，提早退休。

葉劉指從政同年齡無關，最緊要是心力，指陳太決家從公民及政治工作退下來，是個人選擇，尊重其決定。「講句公說話，她做政務司長時，亦有為香港做好多嘢，是一位盡忠職守的公務員」。

對陳太千金猝然離世感可惜

對於陳太宣布引退的決定，與國安法立法在即，時間巧合，葉劉對於是否與勾結境外勢力等問題有關，則不敢多加揣測。惟對於陳太女兒陳慧玲(Michelle)，早前猝然離世，感到可惜及難過，指當年Michelle結婚時，陳太亦有請她去飲。