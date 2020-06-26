陳方安生引退｜陳淑莊讚堅守是非黑白　郭榮鏗fb貼「戰友相」懷缅

前政務司司長陳方安生今天（26日）發聲明，指自己年屆八十，會從公民及政治工作退下來，不過強調她將一如既往以香港為家，盼年輕人對前途保持希望，以守法與和平的方式繼續守護香港的核心價值。 陳方安生的中學師妹、早於2007年港島區補選中與陳太結緣的民主派會議召集人陳淑莊，讚揚對方為官員時堅守是非黑白，多年來為民主運動貢獻良多，同時是女性典範，並指陳太為人無架子，願意提攜後輩，過去給予她不少實在的建議。

民主派會議召集人陳淑莊表示，結識陳太因2007年港島區補選，讚揚對方為民主運動貢獻良多，同時是女性典範，並讚揚陳太為人無架子，願意提攜後輩，過去給予她不少實在的建議。（資料圖片）

陳淑莊與陳方安生同樣畢業於嘉諾撒聖心書院，陳指陳太是她的中學師姐，不過加入公民黨後才與陳太認識，她讚揚陳太不止對民主運動貢獻良多，也是一名女性典範，「無論作為公務員、婦女，都係一個典範」，在擔任官員期間，亦充分體現到陳太堅守是非黑白和原則。

陳淑莊形容陳太的參政階梯相當有趣，由在建制內擔任高級官員，及後轉戰直選擔任民選議員，再在公民社會推動民主，「（陳太）佢係唔會吝嗇佢嘅經驗、關係，亦會用佢好多時間、資源關心香港，無離開公民社會。」

胡志偉：正直品格當今官場難見

民主黨主席胡志偉表示，陳方安生在回歸後於政府擔任第二把手期間，即使當時有很多說法指她與時任特首董建華不咬弦，惟她一直緊守崗位和捍衛香港的核心價值，形容這種正直（Intergity）已很難在當今的官場找到。

胡志偉提到，陳方安生離開「熱廚房」後，參加港島區立法會補選，與葉劉淑儀對撼，讚揚對方有勇氣面對群眾。胡志偉又指，陳方安生在離任議員後，仍在其範圍內積極推動民主運動進程，為港人向國際社會發聲，指陳太或不認同反修例運動的抗爭方式，但她仍理解為何年輕人以強硬的態度反對政府。

去年港府提出修訂逃犯條例引起爭議後，陳方安生聯同法律界立法會議員郭榮鏗與資訊及科技界議員莫乃光訪問美國，與美國國家安全委員會官員會面，討論美國國務院就《香港政策法》發表的新一份年度報告，並談及移交逃犯條例修訂。郭榮鏗今午在社交平台facebook個人專頁貼出一張疑似三人訪問美國期間的街頭合照，懷緬與陳太「並肩作戰」的日子，又讚揚陳太是位受人尊重的女士（honourable lady），與她在一起與有榮焉，並留言叫陳太保重：「Take care Anson（陳的英文名）.」