稱中聯辦受基本法約束　陳方安生：中聯辦對特區政府沒有監督權

港府早前回應日前發出修正新聞稿的回應時，首次明確表明中聯辦獲中央授權，專責處理香港事務，「有權力和責任代表中央政府」，就重大事項表達意見，行使監督權。 前政務司司長陳方安生出席香港電台節目時回應近日兩辦言論爭議，認為中央政府各部門是平等地受《基本法》約束（equally bound by Basic Law），稱第22條是無庸置疑地適用於中聯辦身上。他又憶述於2000年時，時任中聯辦主任姜恩柱當時稱中聯辦不會成為香港第二個權力中心，亦會遵守《基本法》，不會干預香港內政。她認為《基本法》未有指出中聯辦對特區政府有監督權，如果中聯辦對港有監督權，就是「忘記了『一國兩制』，高度自治」。

陳方安生引述中聯辦前主任姜恩柱2000年時指，中聯辦不會成為香港第二個權力中心，亦會遵守《基本法》。（資料圖片）

引述姜恩柱言論 指中聯辦不會成為第二個權力核心

陳方安生又認為，現時中央對港是落實全面管治權，未來會繼續削弱「一國兩制」。而近日兩辦及林鄭的言論，證明「一國兩制」已死（effectively dead），香港迅速走向一國一制，又指港人不應幻想林鄭有意願及能力去捍衛香港的高度自治。

田北俊：林鄭說法與中央不同 是更進一步

出席同一節目的自由黨榮譽主席田北俊同意陳方安生所指，中聯辦應與駐港解放軍、外交部駐港特派員公署一樣受《基本法》限制，又舉例中聯辦在港購買物業，亦不能豁免印花稅。但他認為中聯辦的言論只是發表意見，不算是干預，因為中聯辦沒有採取實質行動干預。田北俊亦質疑，林鄭指中聯辦有權就香港所有議題發表意見的說法，認為比起中央稱只會就特定議題給予意見的說法不同，是「更進一步」。

田北俊補充，中央如果想表達意見，應透過中聯辦向特首林鄭月娥提出關注。惟陳方安生不同意，認為中央不應經中聯辦，而是應該直接向林鄭表達意見，因為中聯辦在港的五項職能，並不包括將中央的意見轉達予特首。

田北俊表示，近日中聯辦的言論反映中央非常重視9月的立法會選舉，但中聯辦的言論令公眾印象感覺干預立法會，對選情是適得其反。（資料圖片）

對於香港的未來，田北俊稱並不感到悲觀，因為美國總統特朗普的舉動冒犯了整個世界的盟友，有利中國加強影響力，香港日後可以繼續發揮金融中心的角色。但陳方安生認為，香港人的自由及權利受傷害，而香港本來的優勢在於擁抱自由價值、尊重人權等，這些都有利營造從商環境，擔心香港未來會被邊緣化。陳稱，過去香港多月的示威以及近月疫情，國際社會對中國的觀感日漸變得負面。

談到來屆的立法會選舉，陳方安生認為示威活動會在疫情過去後恢復，政府或以此為藉口延遲選舉。但田北俊則指延遲選舉對建制派未必是好事，而近日中聯辦的言論反映中央非常重視9月的選舉，屆時或會取消民主派參選人資格（DQ），近日的舉動正是想阻止民主派與來屆立法會擁有過半議席。惟近日中聯辦的言論令公眾印象感覺干預立法會，對選情是適得其反，並預料建制派將會失去數個議席，但仍然會保持37或38個議席的議會多數。