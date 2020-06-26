李柱銘批倡攬炒者一無所知　質疑革命失敗對港有何幫助？

民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘(Martin)，早前被指參與去年8至10月三次反修例運動中，未獲批准的遊行，遭警方拘捕，帶來震撼。82歲的李柱銘，近日接受《紐約時報》訪問時直批暴力抗爭有關題，「如果你發動一場革命，然後徹底失敗，很多人會和你一起死。這對香港有什麼幫助？」並謂「提倡攬炒的人，他們一無所知。」 李柱銘早前接受本地傳媒訪問時，多次表示不認同年輕人的暴力抗爭，但理解他們為何這樣做。

李柱銘早前被指參與去年8至10月三次反修例運動中，未獲批准的遊行，遭警方拘捕。(資料圖片/歐嘉樂攝)

指自己始終如一堅持「一國兩制」 要求獨立令港失國際支持

李柱銘多年來所推動的民主運動願景，與今天年輕一代所推崇的激進路線，愈走愈遠。李柱銘強調暴力做法適得其反，又指自己始終如一堅持「一國兩制」，認為此乃道義上責任，批評要求「獨立」會讓香港失去國際支持。與此同時，北京也對李柱銘失去耐性，《人民日報》點名批評他慫恿青年「被捕光榮」。

訪問的題為《夾在北京與激進派之間的香港「民主之父」》（The‘Father of Democracy’Caught Between Hong Kong’s Extremes），李柱銘笑言自己的政治本錢被威脅，但信念沒有被動搖，「從中國的角度來看，我是公敵。年輕人也不喜歡我，因為我不贊同他們的目標。」又不把受歡迎與否，放在眼內，「我的終極目標是香港的民主」。

他承認自己數十年來的社會活動，沒有讓民主成為現實，令許多人對他的理念不再抱有幻想，但他仍堅持信念終會被接受，「當你失敗時，不要放棄，然後去做下一件能實現的事。當你再次失敗時，繼續下去。」