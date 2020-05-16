【01獨家】FB發「林鄭滾蛋」　考評局評核發展部通識科兩經理辭職

中學文憑試歷史科一條涉及1945年前中日關係的題目引起掀然大波，本周三（13日）考評局兩經理的社交平台私人言論更連番被親建制派媒體及團體抨擊，令考評局陷入政治漩渦。《香港01》獲悉，涉及在風眼中負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀（Keith Lo）及其下屬經理昨日辭職，生效日期為8月16日。 在FB發表「沒有日本侵華，哪有新中國？」的評核發展部經理楊穎宇（Hans Yeung）則仍在任。《香港01》正向考評局查詢。 新華社昨晚（15日）發文，除批評歷史科考試中「竟然出現公然美化日本侵華暴行的題目，引起輿論嘩然」，也不點名指該局負責文憑試歷史科及通識科擬題的兩名「考官」，「在社交媒體上散布歪曲歷史、反中亂港言論」。

網上有專頁流傳疑是考評局評核發展經理楊穎宇（Hans Yeung），以及高級經理盧家耀（Keith）於私人社交平台發表的時政言論。（Facebook截圖）

早於周三在facebook專頁「通識secret」流傳出考評局評核發展部高級經理（通識）盧家耀的帳戶的私人言論，包括「林鄭滾蛋！」，以及支持反修例遊行的帖文等。而評核發展部經理楊穎宇「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」的私人帖文，同被在網上廣泛傳開。

其後，多個親建制媒體大肆報道，周四歷史科開考，一條涉及1900至1945年日本為中國帶來利多於弊的開放式問題，引起教聯會、教評會等連番抨擊，質疑評局高層政治立場影響考題。深夜時份，外交部駐港特派員公署表明香港教育在facebook表明不可無掩雞籠，教育局更發聲明譴責考評局。

教育局局長楊潤雄5月16日會見記者會，罕有宣布要求考評局取消今屆歷史科其中一條涉及中日關係的題目。（余俊亮攝）

新華社發文：教育系統藏污納垢 必須解決

新華社在文章，批評歷史科及通識科擬題的兩名考官，指他們在「社交媒體上散布歪曲歷史、反中亂港言論」，「這兩科試卷近年來頻現立場偏頗、顛倒是非、極具爭議的政治性題目，令人不禁懷疑相關涉事人是否公器私用，利用考試對學生進行『滲透式洗腦』」。

文章形容這兩宗為「醜聞」，「正是香港教育多年來亂象叢生的真實寫照。回歸祖國近23年，香港尚未建立與『一國兩制』制度相適應的新教育體制，教育系統藏污納垢、荼毒學生、危害社會，已經嚴重到了必須正視、必須解決的地步。為了香港的明天和『一國兩制』的未來，特區政府必須拿出應有的擔當與勇氣，痛下決心，全面改革，整頓隊伍，撥亂反正。」

外交部：令人懷疑考評局人員政治立場影響試題設置

本周四（14日）晚9時，外交部駐港特派員公署在Facebook撰文，就歷史科試卷中日問題爭議作回應，引述建制派教聯會聲明，不點名指網上近日流出疑為考評局有關人員的社交媒體的截圖，顯示兩人發布不少反對國家、違背《基本法》及仇警的言論，其中包括「沒有日本侵華，哪有新中國？」，「歪曲歷史事實的謬論、以『暴徒』形容孫中山，以及向網民分享訂購『港獨』旗心得等」。公署指聯繫到歷史科考題，「難免令人懷疑考評局高級人員的政治立場已然影響了試題的設置」。

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