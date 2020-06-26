立法會選舉｜印度裔社工安德里爭九西初選　「少數族裔都是港人」

民主派下月中舉行立法會初選，其中在九龍西選區吸引9人角逐，包括香港首位印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）。 安德里今日（26日）舉行記者會，他稱自己參選的觸發點，是去年九龍遊行中一眾少數族裔在重慶大廈門外派水的活動，認為當日是香港歷史上從未見過的時刻。 他認為，多年來香港未能做到「we connect 」，是由於政府政策沒有多元文化教育，故此他相信要解決歧視要先支持民主，並希望透過參與選舉，發放少數族裔都是港人，也會關心社會的訊息。

安德里（前排左三）宣布參加民主派九龍西初選。（劉錦華攝）

自稱「溫和民主派」 主張非暴力

安德里指，自己是土生土長港人，目前立法會內沒有少數族裔聲音，政府又忽略他們的需要，例如有回教徒接受14日隔離時，政府人員向他們派發含豬肉的膳食；早前一名南亞裔男子懷疑遭警察壓頸、其後身亡事件，安德里認為沒有人為此事發聲是「離譜」。安德里指，未來會舉辦「Black Lives Matter」等活動，令港人知道香港的多元文化。

安德里形容自己屬「溫和民主派」，主張非暴力抗爭，指自己身為社工明白犯法後果，故此主張展開對話。被問到一旦晉身議會，會否否決《財政預算案》，安德里未有明確表示，指如果政府推出的政策傷害了少數族裔社群，會與民主派議員商討對策。安德里又稱，他在擺街站收集初選提名時，當中不乏華人為他簽名提名，對初選時爭取華人支持有信心。

工黨立法會議員張超雄表示，現時立法會被權貴霸佔，邊緣群體缺乏代表，他認為安德里如果進入到議會，可以提倡政府政策需照顧不同族裔。他又指，安德里的參選可以突顯以普通話學中文、推行國民教育，迫少數族裔「愛國」的政策荒謬。

南區區議員司馬文說，香港是國際城市，有不同種族共存， 認為不同種族的選民都應該投票給安德里，因為他意味了香港的多元性。