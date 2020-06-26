國安法｜鄭若驊指不受國安公署指導 陳淑莊質疑鄭不理解條文

人大常委會周五加開會議審議「港區國安法」，律政司司長鄭若驊接受《星島》訪問時表示，律政司主管的檢控工作不受任何干涉，強調駐港國安公署指導不到律政司的工作。 民主派會議召集人陳淑莊指出，「港區國安法」草案說明明確列明：「駐港國家安全公署應當與香港特別行政區維護國家安全委員會建立協調機制，監督、指導香港特別行政區維護國家安全工作」，亦指出公署需與司法機關建立協作機制，質疑是否鄭若驊因沒有讀過草案條文，對於國安法的條文、規定並不理解。

陳淑莊質疑，鄭若驊是否因沒有讀過草案條文，對於國安法的條文、規定並不理解。（李澤彤攝）

陳淑莊表示，公民黨明確反對國安法，批評國安法令踐踏一國兩制，令兩制步入死亡。陳淑莊關注特首可指定若干法官審議國安案件的安排，指法官需雙重效忠屬史無前例，又指過往委任法官時，司法人員推薦委員會會了解法官背景再向特首建議人選，質疑如今林鄭會否在委任法官前諮詢駐港公署。

民主黨主席胡志偉表示，由始至終，國安法必會破壞香港高度自治和完整司法系統，無論最終為何，令香港的法律體制大開中門，失去高度自治，國際社會將重新思考是否香港仍屬高度自治，及重新考慮香港特殊的經貿特殊地位。胡志偉又指，內地國安法包括維護宗教、文化、教育安全，擔心國安法在香港實施後，所有反政府的言論都可被治罪，情況令人不安。

教育界葉建源指出，現今仍看不到香港市民有渠道表達意見，議員不可以在立法會討論和質詢官員。對於基本法委員會前主任梁愛詩指，中央不公開草案條文是因不希望香港出現社會事件，葉建源反駁指，正正因為香港對國安法有很多意見，才需要諮詢和討論。

民主黨黃碧雲炮轟梁愛詩的說法，指中央和建制派一方面稱香港社會非常一致地支持國安法立法，但一方面又稱社會對國安法的意見紛紜，擔心公布條文會引起社會反對，她直指政府即使如何遮遮掩掩，也無法遮蓋香港的反對聲音。