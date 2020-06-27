七一遊行︳區議員7．1及6．28遊行上訴被拒　主辦方宣佈取消

警方日前以限聚令及公共秩序為由，對徐子見及曾健成等區議員就六．二八及七．一港島區遊行申請批出反對通知書，主辦單位提出上訴，上訴委員會今日(27日)駁回上訴。發起人之一，東區區議員徐子見宣佈，會取消六．二八及七．一遊行。 徐子見表示，委員會以遊行會影響警務處處長執行職務一的說法較罕見及奇怪，又批評上訴委員會對維持公共衞生要求極高，而警方希望主辦單位以診所級別的防疫措施進行遊行的要求是無法做到。對於警方指激進示威者會騎劫和平遊行，故此反對遊行的說法，徐子見質疑警方是否要香港達到零犯罪率才會批准遊行集會。

東區區議員徐子見表示，六二八遊行被禁，當日會到九龍「行吓街」。（劉錦華攝）

會上主辦單位提出各項防疫措施，包括以35人一組，每組市民相隔35秒起步以保持社交距離，派出約300名糾察維持秩序，會派發口罩及酒精搓手液等措施，惟警方質疑主辦單位能否確實執行上述措施，同時擔心會有激進示威者混入人群，並騎劫遊行集會及破壞公眾秩序。

上訴委員會一致認為，上訴人要求的集會及遊行將會對公眾人士，包括參與集會及遊行的人士和公眾秩序及公眾安全構成嚴重威脅，，並影響警務處處長履行保護他人的權利及自由的責任。上訴委員會強調，鑑於目前疫情情況，以及群眾聚集的限制，加上上訴人未能安排妥善集會場地，及其提出的防疫措施非切實可行，決定維持警方決定，駁回上訴。

警方鑒於疫情等原因，未批准今年七一遊行的申請。（資料圖片）

另一位發起人， 社民連東區區議員曾健成表示，作為新一屆民意代表，有責任撘建平台給市民就港版國安法表態，批評警方以不同借口阻止市民上街表達，並以公安條例限制港人表達自由，認為日後政府及警方批准遊行集會會是鳳毛麟角。曾續指，若果不批准合法遊行，香港市民不會甘心，會演變成十八區遍地開花，但作為區議員不希望市民因此而被打壓。他又指各區議員會商討其他行動，讓市民能夠就國安法表態。徐子見則指，現時六二八遊行被禁，當日會到九龍「行吓街」。

政務司司長辦公室其後通過書信回覆民陣召集人岑子杰，指鑑於新型冠狀病毒疫情的影響，政府有需要透過不同的限制社交距離措施，避免疫情在社區蔓延，認為就對方所提供的資料，未能確立對方所指的「集結」符合《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）相關條文的條件。